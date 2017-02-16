На базе Московского центра качества образования проводится обучение граждан, желающих стать общественными наблюдателями на едином государственном экзамене.

Электронная регистрация для прохождения обучения открыта на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Сопровождение ГИА/Общественное наблюдение».

Подготовка общественных наблюдателей завершится итоговым тестированием, которое пройдет дистанционно, в онлайн-режиме.

После этого они смогут подать заявления на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей в общественную приемную регионального центра обработки информации города Москвы или в электронном виде, заполнив специальную форму на сайте центра.

Всю информацию по обучению, итоговому тестированию и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность общественных наблюдателей, можно найти на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Сопровождение ГИА/Общественное наблюдение». Кроме того, для общественных наблюдателей выпущены информационные буклеты.

Напомним, что на протяжении нескольких лет на базе Московского центра качества образования проводятся очные консультации для общественных наблюдателей, что помогает им лучше разобраться в особенностях процедуры проведения государственной итоговой аттестации и нормативно-правовой базе. Также проводятся встречи со студентами вузов, участниками общественного наблюдения.

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