Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении массовых общегородских субботников 8 и 22 апреля 2017 года.

Об этом сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Провести с 25 марта по 25 апреля 2017 года месячник по уборке и благоустройству территории Москвы и массовые общего¬родские субботники 8 и 22 апреля 2017 года, - отмечается в материале.



Документом создается городской штаб по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству тер¬риторий столицы и массовых общегородских субботников.



Начальником штаба назначен заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, заместителем начальника - руководитель Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев и руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства Александр Самсонов.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов