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Московская жизнь

В столице пройдет месячник по уборке и благоустройству территории города

В столице пройдет месячник по уборке и благоустройству территории города

Информационный Центр Правительства Москвы 16 февраля 2017г., 12:33

В Москве подписано распоряжение о проведении общегородских субботников 8 и 22 апреля

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении массовых общегородских субботников 8 и 22 апреля 2017 года.

Об этом сообщил официальный портал Правительства Москвы.

«Провести с 25 марта по 25 апреля 2017 года месячник по уборке и благоустройству территории Москвы и массовые общего¬родские субботники 8 и 22 апреля 2017 года, - отмечается в материале.

Документом создается городской штаб по организации работ по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству тер¬риторий столицы и массовых общегородских субботников.

Начальником штаба назначен заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, заместителем начальника - руководитель Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев и руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства Александр Самсонов.

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