Министр обороны России Сергей Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, который заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России — бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

Ранее Мэттис на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы». «Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал он.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов