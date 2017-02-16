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Гаджет
Появилась новая функция Facebook
Поиск вакансий в сети Facebook в настоящий момент времени проходит тестирование в Канаде и Америке."
На сайте Facebook опубликовали информацию о том, что пользователи смогут теперь воспользоваться новой функциональной нагрузкой, поиском вакансий в социальных сетях.
Учитывая то, что сотрудники большинства компаний проводят
все свободное время в социальных сетях, разработчики решили снабдить их
отдельной кнопкой "Вакансии". Теперь они могут подбирать себе персонал не
отвлекаясь от любимого занятия в сети.
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