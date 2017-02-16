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Гаджет

Появилась новая функция Facebook

Фото: pixabay.com

Появилась новая функция Facebook

16 февраля 2017г., 13:27

Поиск вакансий в сети Facebook в настоящий момент времени проходит тестирование в Канаде и Америке.

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На сайте Facebook опубликовали информацию о том, что пользователи смогут теперь воспользоваться новой функциональной нагрузкой, поиском вакансий в социальных сетях.

Учитывая то, что сотрудники большинства компаний проводят все свободное время в социальных сетях, разработчики решили снабдить их отдельной кнопкой "Вакансии". Теперь они могут подбирать себе персонал не отвлекаясь от любимого занятия в сети.

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Москва-Инфо

   