На сайте Facebook опубликовали информацию о том, что пользователи смогут теперь воспользоваться новой функциональной нагрузкой, поиском вакансий в социальных сетях.

Учитывая то, что сотрудники большинства компаний проводят все свободное время в социальных сетях, разработчики решили снабдить их отдельной кнопкой "Вакансии". Теперь они могут подбирать себе персонал не отвлекаясь от любимого занятия в сети.



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