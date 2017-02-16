Будем здоровы

Не все знают, но есть финансисты, вкладывающие деньги в стартапы для исследования генетики. Сотрудники соответствующих организаций уверены, что возраст 120 лет для человека является среднестатистическим.



Этот возраст реально возможен для людей. Далее при поддержке технологического оборудования жизнь человека можно продлить. Потенциально возможным считается сейчас возраст 500 лет.

Исследователи надеются, что за 30 лет обнаружат рецепт «вечной жизни».

Их задача - понять, как заменить потерявшие свою функциональность органы и возможно ли с точки зрения нейробиологии сохранить жизнедеятельность мозга на столько лет.

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