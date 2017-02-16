Образование/Карьера

Для учеников 4 близлежащих школ и студентов 6 колледжей здесь в первой половине дня проходят выездные уроки по трём направлениям (квантумам): космонавтика, робототехника и геоинформатика.

Программа рассчитана на 48 часов занятий для каждого ученика, (16 часов по каждому направлению). Каждый урок, как и в обычной школе, длится 45 минут. Занятия развивают практические инженерные и конструкторские навыки у ребят. Они не только приобретают новые знания, но и могут разработать собственные проекты по выбранному направлению, а также определить предметы для дальнейшего, углубленного, изучения. Планируется, что за 3 месяца обучение пройдут 120 старшеклассников и 140 учащихся колледжей.

Кроме учеников и студентов, на уроки ходят и педагоги, которые по окончании курса смогут сами вести занятия по этим направлениям. В январе уже завершила обучение первая группа, состоявшая из 30 школьных учителей и преподавателей колледжей.

В другом детском технопарке, расположенном в технополисе «Москва», с 6 февраля начались расширенные школьные уроки технологии. Группы учеников из 4-х школ раз в неделю занимаются здесь по 5 часов: с 9:30 до 14:00. В течение 10 занятий они будут разрабатывать свои проекты под руководством преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана, а на 2 занятиях - учиться их презентовать с педагогами медиашколы Арины Шараповой.

Школьники создадут проекты по направлениям: робототехника, авиатехника, информационные технологии, дизайн. Они смогут работать в лабораториях электроники и пайки, лазерной резки, 3D печати, а также в мастерских механизированной и ручной обработки материалов.

«Урок в технопарке» и «Урок технологии в детском технопарке» - это совместные проекты Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамента образования города Москвы и федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» ФГБНУ «Мультимедиа центр». Организаторы задумали его, чтобы совместно выработать эффективную и универсальную модель взаимодействия общеобразовательных организаций города с детскими технопарками, которая сможет привлечь детей к исследовательской и изобретательской деятельности.

«Уроки в технопарке - хороший вариант профессиональной навигации для молодых людей, - считает Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. - Они попробуют себя в одном из перспективных направлений, о которых пока только слышали, но ещё не понимают, что это такое. Если понравится, старшеклассник или студент может продолжить обучение в технопарке во второй половине дня, где оно неразрывно связано с практикой, а может даже создать собственный проект, основанный на реальных промышленных технологиях. И если его оценит одна из высокотехнологичных компаний, что работают здесь же, в «Мосгормаше» или технополисе «Москва», то она заключит с автором отложенный трудовой договор, который гарантирует трудоустройство после получения профессионального образования».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов