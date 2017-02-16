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Московская жизнь

Wi-Fi в наземном транспорте Москвы за год воспользовались 2,5 млн человек

Фото: www.flickr.com

Wi-Fi в наземном транспорте Москвы за год воспользовались 2,5 млн человек

16 февраля 2017г., 14:58

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Популярность сервиса связана с удобством доступа к единой сети, действующей на всем общественном транспорте, включая возможность подключиться к ней в автобусах, троллейбусах и трамваях.

«Сегодня весь наземный транспорт оборудован доступом к бесплатному Wi-Fi, благодаря чему количество пользователей этой услуги постоянно растет. Работу беспроводного интернета в автобусах, трамваях и троллейбусах Мосгортранса оценили уже 2,5 миллиона пассажиров. При этом за год число интернет-сессий превысило 10 миллионов», – рассказал генеральный директор предприятия Евгений Михайлов.

Первые автобусы, оснащенные доступом к беспроводному интернету, вышли на маршруты в феврале 2016 года. Сегодня подключиться к бесплатному Wi-Fi можно не только в наземном городском транспорте, но и на 450 остановках, расположенных около станций метро, автовокзалов, железнодорожных платформ и других популярных у москвичей объектов.

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