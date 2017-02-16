Среди сотен кандидатов были определены 200 лучших солистов и групп. Свежая волна исполнителей ждёт пассажиров московского метро уже в начале весны.

В течение четырёх дней, с 7 по 10 февраля, в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желавших стать полноценными исполнителями проекта «Музыка в метро».

На первом этапе конкурсного отбора было получено более 1000 заявок на участие в совместном проекте Департамента транспорта и Московского метрополитена. Организатором онлайн-отбора и живых прослушиваний выступил Московский продюсерский центр.

Члены жюри отметили качество и неординарность выступлений музыкантов. Множество разнообразных инструментов, от ханга до вилкофона, мощный вокал и яркие номера – всё это было продемонстрировано в ходе прослушиваний. Новые исполнители проекта «Музыка в метро» подарят пассажирам действительно интересную музыку.

«Особенность этого проекта в объединении интересов горожан и артистов, в поддержке андерграундных движений, а главное – в разноплановых участниках, которые смогут дарить своё творчество пассажирам столичного метро», – отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Экспертное жюри оценивало конкурсантов по нескольким параметрам: техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление. Список счастливчиков, прошедших отбор, был опубликован 15 февраля на сайте music.mosmetro.ru.

В состав экспертного жюри, который менялся каждый новый день прослушиваний, вошли представители различных сфер музыкальной индустрии: от популярной группы «Пицца» и участницы проекта «Голос» Этери Бериашвили до тенора Большого театра Сергея Радченко и классического гитариста Дмитрия Илларионова. Также среди экспертов ежедневно присутствовали представители проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение «Музыки в метро».

Уже в марте победители проекта «Музыка в метро» выступят на 15-ти новых площадках на территории Московского метрополитена.

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