«Многофункциональный киноконцертный зал на территории ММДЦ «Москва-Сити» планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 г.», - приводятся в сообщении слова Олега Антосенко.



Как уточнили в пресс-службе, объект расположен на участке №6 и рассчитан на проведение зрелищных мероприятий, гала-концертов и форумов. Общая площадь девятиэтажного здания ККЦ составит 38,3 тысячи квадратных метров, вместимость - около 1,6 тысяч посадочных мест. Зал будет иметь трансформируемую сценическую часть (предусмотрено более 16 возможных трансформируемых состояний). Он разместится под уникальным светопрозрачным куполом диаметром 64 метра.



«После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. Киноконцертный зал будет иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным центром «Экспоцентр». Инвестором выступает ООО «Фан Дженерэйшн», - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе также добавили, что монолитные работы на объекте завершены за исключением участка примыкания ККЦ к торговому центру «Афимолл». Весь прошлый год выполнялись работы по устройству светопрозрачного купола и фасадов. В настоящее время ведется остекление купола и фасадные работы. Началась подготовка к монтажу лифтового оборудования. Отставаний от графика нет.



«Мосгосстройнадзор проводит регулярные проверки на объекте совместно с Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. С 2014 года участникам строительства выдано свыше 70 предписаний об устранении административных нарушений, оформлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму 1,85 миллионов рублей. Выявленные нарушения устраняются в установленные комитетом сроки», - заключили в пресс-службе.

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