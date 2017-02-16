Путешествие

Сотрудники МОСГОРТУРа стали победителями московского конкурса «Менеджер года-2016» в номинации «Команда года».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 28 февраля в здании Правительства Москвы.

Победителями номинации «Команда года» стали руководители Центральной школы московских вожатых – проекта МОСГОРТУРа:

-начальник управления подготовки и программ детского и семейного отдыха Илона Костина;

-начальник управления организации работы с вожатыми Сергей Лапшин;

-начальник отдела обучения педагогического персонала Игорь Зинькевич;

-начальник отдела программ детского, семейного и дополнительного образования и координатор подготовки вожатых Марина Вязовкина;

-начальник отдела привлечения и учета вожатых Юлия Горшкова;

-начальник отдела массовых мероприятий Юлия Удалова.

«Победа в конкурсе «Менеджер года» - большая честь для нас. Особенно радует, что мы выиграли в номинации «Команда года». МОСГОРТУР – это одна большая команда организаторов качественного отдыха для детей. Качество отдыха во многом зависит от подготовки вожатых. Ежегодно выпускниками Центральной школы московских вожатых становятся порядка 4000 вожатых, и все они, благодаря работе нашей команды, первоклассные специалисты», - говорит начальник управления подготовки и программ детского и семейного отдыха МОСГОРТУРа Илона Костина.

Ежегодный конкурс «Менеджер года» проводится среди руководителей высшего звена предприятий и организаций Москвы различных отраслей и сфер деятельности с 1997 года. Главная цель мероприятия – повышение эффективности управления и распространение лучших практик ведения бизнеса.

Номинации конкурса охватывают основные направление деятельности московских предприятий – машиностроение, энергетика, строительство, туризм и гостиничный бизнес и другие. Специальные номинации конкурса – «Команда года», «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием», «Международное сотрудничество».

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