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Авто
С 20 февраля на участке ул. Серпуховской Вал движение ограничено
Движение транспорта на ул. Серпуховской вал ограничат с 20 февраля из-за строительных работ"
На улице Серпуховской Вал с 20 февраля ограничат движение
транспорта из-за строительных работ. Об этом 16 февраля сообщил информационный
центр транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи с продлением сроков строительства инженерных сетей будет действовать на участке ул. Серпуховской Вал в районе вл. 20 с 20 февраля по 23 марта круглосуточно; на участке ул. Серпуховской Вал в районе д. 74 на ул. Мытная с 27 марта по 20 апреля круглосуточно», - отмечается в материале.
Ограничения будут действовать на одной полосе.
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