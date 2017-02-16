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Авто

С 20 февраля на участке ул. Серпуховской Вал движение ограничено

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

С 20 февраля на участке ул. Серпуховской Вал движение ограничено

Информационный Центр Правительства Москвы 16 февраля 2017г., 15:40

Движение транспорта на ул. Серпуховской вал ограничат с 20 февраля из-за строительных работ

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На улице Серпуховской Вал с 20 февраля ограничат движение транспорта из-за строительных работ. Об этом 16 февраля сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи с продлением сроков строительства инженерных сетей будет действовать на участке ул. Серпуховской Вал в районе вл. 20 с 20 февраля по 23 марта круглосуточно; на участке ул. Серпуховской Вал в районе д. 74 на ул. Мытная с 27 марта по 20 апреля круглосуточно», - отмечается в материале.

Ограничения будут действовать на одной полосе.

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