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Мода/Шоппинг

Gucci обновляет ассортимент продукции

Фото: © СС0

Gucci обновляет ассортимент продукции

ИА «РОСБАЛТ» 16 февраля 2017г., 16:49

Новый креативный директор Алессандро Микеле к концу года выпустит свой парфюм.

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Компания по сбыту продукции группы Kering – Gucci с новым ароматом расчитана на второе полугодие 2017 года.

Модницы застыли в ожидании, флагманский бренд по словам сотрудников торговой марки Gucci представляет из себя нечто особенное. Закончился период продажи марок Procter & Gamble фирме Coty.  Генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино считает выход нового аромата большим событием для Coty.

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