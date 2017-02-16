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Мода/Шоппинг
Gucci обновляет ассортимент продукции
Новый креативный директор Алессандро Микеле к концу года выпустит свой парфюм."
Компания по сбыту продукции группы Kering – Gucci с новым ароматом расчитана на второе полугодие 2017 года.
Модницы застыли в ожидании, флагманский бренд по словам
сотрудников торговой марки Gucci представляет из себя нечто особенное.
Закончился период продажи марок Procter & Gamble фирме Coty.
Генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино считает выход нового аромата
большим событием для Coty.
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