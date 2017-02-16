Мода/Шоппинг

Компания по сбыту продукции группы Kering – Gucci с новым ароматом расчитана на второе полугодие 2017 года.

Модницы застыли в ожидании, флагманский бренд по словам сотрудников торговой марки Gucci представляет из себя нечто особенное. Закончился период продажи марок Procter & Gamble фирме Coty. Генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино считает выход нового аромата большим событием для Coty.



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