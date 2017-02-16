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ИД Москва
МФЦ района Донской
Карта распространения газеты Москва Инфо «ИД «Медиа Инфо Групп»
Развоз газеты "Москва Инфо"
|1
|Мэрия Москвы
|ЦАО
|Тверская, дом 13 , 2,5 подъезды
|2
|Правительство Москвы
|ЦАО
|Ул. Арбат, дом 36
|3
|Мосгордума
|ЦАО
|Петровка, дом 22
|4
|Префектура ЦАО
|ЦАО
|ул. Марксистская, д.24
|5
|Префектура САО
|САО
|ул. Тимирязевская, д.27
|6
|Префектура СВАО
|СВАО
|проспект Мира, 18
|7
|Префектура ВАО
|ВАО
|Преображенская площадь, д.9
|8
|Префектура ЮВАО
|ЮВАО
|ул. Авиамоторная, д.10
|9
|Префектура ЮАО
|ЮАО
|ул. Автозаводская, д.10
|10
|Префектура ЮЗАО
|ЮЗАО
|Севастопольский пр-т, д. 28, к. 4
|11
|Префектура ЗАО
|ЗАО
|ул. Ивана Франко, д.12
|12
|Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов
|ТиНАО
|аллея Витте, д.5
|13
|Городская поликлиника № 220
|ЦАО
|ул. Заморенова, д. 27
|14
|Музей современной истории России
|ЦАО
|ул. Тверская, 21
|15
|Музей Пресни
|ЦАО
|Большой Предтеченский пер., 4
|16
|ДК "Оптимист"
|ЗАО
|Пр-т Вернадского, д.89, к.4
|17
|Клуб "Феерия"
|ЗАО
|ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.12, к.2
|18
|Клуб "Новая сцена"
|ЗАО
|Ленинский пр-т, д.150
|19
|Клуб "Браво"
|ЗАО
|ул. Академика Анохина, д.62
|20
|Клуб "Копилка"
|ЗАО
|ул. Удальцова, д.17, к.1
|21
|ДК "Раменки"
|ЗАО
|ул. Лобачевского, д.100
|22
|ДК "Звезда"
|ЗАО
|Мичуринский пр-т, д.54, к.3
|23
|ДК "Экран"
|ЗАО
|3-й Сетуньский пр-д, д.13
|24
|Клуб "Башня"
|ЗАО
|1-й Сетуньский пр-д, д.16/2
|25
|БЦ «Премьер Плаза Технопарк»
|ЦАО
|пер. Капранова, д. 3
|26
|МФЦ района Вешняки
|ВАО
|ул. Вешняковская, д. 17Г
|27
|МФЦ района Восточное Измайлово
|ВАО
|ул. 15-я Парковая, д.18, корп.2
|28
|МФЦ района Восточный
|ВАО
|ул. 9-го Мая, д. 12
|29
|МФЦ района Ивановское
|ВАО
|ул.Молостовых, д.1Г
|30
|МФЦ района Измайлово
|ВАО
|ул. 10-я Парковая, д. 20
|31
|МФЦ района Косино-Ухтомский
|ВАО
|ул. Б. Косинская, д. 16, корп. 1
|32
|МФЦ района Новогиреево
|ВАО
|ул. Алексея Дикого, д. 3
|33
|МФЦ района Новокосино
|ВАО
|ул. Салтыковская, д. 29А
|34
|МФЦ района Перово
|ВАО
|3-я Владимирская, д.9А
|35
|МФЦ района Северное Измайлово
|ВАО
|ул. 15-я Парковая, д. 40Б
|36
|МФЦ района Соколиная Гора
|ВАО
|ул. Большая Семеновская д. 23А
|37
|МФЦ района Гольяново
|ВАО
|Щелковское шоссе, д.27а
|38
|МФЦ районов Богородское и Метрогородок
|ВАО
|Открытое шоссе, д. 8
|39
|МФЦ района Кунцево+Можайский
|ЗАО
|ул. Маршала Неделина, д. 40
|40
|МФЦ района Ново-Переделкино
|ЗАО
|ул. Новопеределкинская, д. 12а
|41
|МФЦ района Внуково
|ЗАО
|ул. Базовая, д. 2, корп. 2
|42
|МФЦ района Крылатское
|ЗАО
|ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
|43
|МФЦ района Очаково-Матвеевское
|ЗАО
|2-й Очаковский пер., д. 6
|44
|МФЦ района Солнцево
|ЗАО
|ул.Домостроительная, д. 2а
|45
|МФЦ района Раменки
|ЗАО
|ул. Мичуринский пр-т, вл. 31, корп. 1
|46
|МФЦ района Тропарево-Никулино
|ЗАО
|Вернадского проспект, д. 97, корп. 3
|47
|МФЦ района Филевский парк
|ЗАО
|ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1
|48
|МФЦ района Фили-Давыдково
|ЗАО
|ул. Кременчугская, д. 9
|49
|МФЦ района Проспект Вернадского
|ЗАО
|ул. Удальцова, 14 стр. 1
|50
|МФЦ района Беговой
|САО
|ул. Правды, дом 33
|51
|МФЦ района Аэропорт
|САО
|Викторенко ул., д. 2/1
|52
|МФЦ района Бескудниковский+ВосДегунино
|САО
|ул. Дубнинская, д. 40А, корп.1
|53
|МФЦ района Дмитровский
|САО
|Карельский бульв., д.23, корп.2
|54
|МФЦ района Западное Дегунино
|САО
|ул. Ангарская, д. 1, корп. 3
|55
|МФЦ района Коптево
|САО
|Соболевский проезд, д. 20
|56
|МФЦ района Савеловский
|САО
|ул. Бутырская, д. 17А
|57
|МФЦ района Сокол
|САО
|Чапаевский пер., д.16
|58
|МФЦ района Тимирязевский
|САО
|ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1
|59
|МФЦ района Хорошевский
|САО
|ул.Куусинена, д.19, корп.2
|60
|МФЦ района Войковский
|САО
|ул.Космонавта Волкова, д.10, стр.1
|61
|МФЦ района Левобережный, Молжаниновский, Ховрино
|САО
|Ленинградское шоссе, вл. 106-108
|62
|МФЦ района Алексеевский
|СВАО
|ул. Бориса Галушкина, д. 19, к. 3
|63
|МФЦ района Алтуфьевский
|СВАО
|Алтуфьевское шоссе, д. 56А
|64
|МФЦ района Бабушкинский
|СВАО
|ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1
|65
|МФЦ района Бутырский
|СВАО
|ул. Милашенкова, дом 14
|66
|МФЦ района Бибирево
|СВАО
|ул.Мелиховская, д. 4а
|67
|МФЦ района Лианозово
|СВАО
|ул.Абрамцевская, д.3
|68
|МФЦ района Марфино
|СВАО
|Гостиничный проезд, д.6А
|69
|МФЦ района Отрадное
|СВАО
|ул. Каргопольская, д. 9
|70
|МФЦ района Ростокино
|СВАО
|ул. Бажова, д.6
|71
|МФЦ района Свиблово
|СВАО
|Игарский проезд, д. 8
|72
|МФЦ района Северное Медведково
|СВАО
|ул. Тихомирова, д.12, к.1
|73
|МФЦ района Северный
|СВАО
|Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 1,6
|74
|МФЦ района Южное Медведково
|СВАО
|ул. Полярная, д. 2
|75
|МФЦ района Ярославский
|СВАО
|Ярославское шоссе, д.116, корп.1
|76
|МФЦ района Останкинский и Марьина Роща
|СВАО
|17-й пр-д Марьиной Рощи, д.4
|77
|МФЦ района Покровское-Стрешнево
|СЗАО
|ул. Тушинская, д.17
|78
|МФЦ района Куркино
|СЗАО
|Новокуркинское шоссе, вл. 1
|79
|МФЦ района Северное Тушино+ЮжТушино
|СЗАО
|ул. Василия Петушкова, д.13, корп.1
|80
|МФЦ района Хорошево-Мневники
|СЗАО
|проспект Маршала Жукова, д.35
|81
|МФЦ района Щукино
|СЗАО
|ул. Маршала Василевского, д. 15
|82
|МФЦ района Строгино
|СЗАО
|Строгинский бульвар, 28
|83
|МФЦ района Басманный
|ЦАО
|Центросоюзный пер., д. 13, стр. 3
|84
|МФЦ района Замоскворечье
|ЦАО
|ул. Бахрушина, д. 13
|85
|МФЦ района Арбат
|ЦАО
|ул.Сивцев Вражек, д.20
|86
|МФЦ района Красносельский
|ЦАО
|ул.Малая Лубянка, д.16
|87
|МФЦ района Мещанский
|ЦАО
|Слесарный пер., д. 5
|88
|МФЦ района Пресненский
|ЦАО
|Пресненская наб, д.2
|89
|МФЦ района Таганский
|ЦАО
|Рогожский вал, д. 13, корп. 2
|90
|МФЦ района Хамовники
|ЦАО
|Смоленский бульвар, д.24, стр.1
|91
|МФЦ района Нагорный+НагатиноСадовники
|ЮАО
|Варшавское ш., д. 47, корп. 4
|92
|МФЦ района Орехово-Борисово Северное
|ЮАО
|ул. Ясеневая, д. 8
|93
|МФЦ района Бирюлево Восточное
|ЮАО
|ул.Загорьевская, д.10, корп.4
|94
|МФЦ района Бирюлево Западное
|ЮАО
|Востряковский проезд, д. 22Б
|95
|МФЦ района Братеево
|ЮАО
|Борисовские пруды, д.18, корп.3
|96
|МФЦ района Даниловский
|ЮАО
|улица Хавская, д.26
|97
|МФЦ района Москворечье-Сабурово
|ЮАО
|Пролетарский проспект, д. 18
|98
|МФЦ района Нагатинский Затон
|ЮАО
|ул.Нагатинская, 27
|99
|МФЦ района Орехово-Борисово Южное
|ЮАО
|Каширское шоссе, д. 144, корп. 3
|100
|МФЦ района Царицыно
|ЮАО
|ул.Медиков, д.1/1, корп.3
|101
|МФЦ района Чертаново Северное
|ЮАО
|Варшавское шоссе, д. 128, к. 2
|102
|МФЦ района Чертаново Центральное
|ЮАО
|Россошанский пр-д, д.4Б
|103
|МФЦ района Чертаново Южное
|ЮАО
|ул.Россошанская, д.4, корп.2
|104
|МФЦ района Марьино
|ЮВАО
|ул. Совхозная, д.41
|105
|МФЦ района Выхино-Жулебино
|ЮВАО
|Жулебинский б-р, д.25
|106
|МФЦ района Капотня
|ЮВАО
|2-й квартал Капотни, д. 22
|107
|МФЦ района Кузьминки
|ЮВАО
|Волжский б-р, д.41, корп.3
|108
|МФЦ района Лефортово+Нижегородский
|ЮВАО
|проезд Завода Серп и Молот, д. 10
|109
|МФЦ района Люблино
|ЮВАО
|ул. Люблинская, д. 53
|110
|МФЦ района Печатники
|ЮВАО
|ул. Шоссейная, д. 86
|111
|МФЦ района Рязанский
|ЮВАО
|1-я Новокузьминская ул., дом 10
|112
|МФЦ района Некрасовка
|ЮВАО
|ул. Рождественская, д. 21, корп. 6
|113
|МФЦ района Текстильщики
|ЮВАО
|Волжский бульвар, квартал 95, корп.2
|114
|МФЦ района Южнопортовый
|ЮВАО
|3-й Крутицкий пер., д.11
|115
|МФЦ района Гагаринский
|ЮЗАО
|ул. Вавилова, д. 81, к.1
|116
|МФЦ района Академический
|ЮЗАО
|ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5
|117
|МФЦ района Коньково
|ЮЗАО
|ул. Академика Волгина, д. 25, корп. 1
|118
|МФЦ района Котловка
|ЮЗАО
|ул. Нагорная, д. 15, корп. 1-2
|119
|МФЦ района Ломоносовский
|ЮЗАО
|ул.Гарибальди, д.6, корп.1
|120
|МФЦ района Теплый Стан
|ЮЗАО
|ул. Академика Варги, д. 26А
|121
|МФЦ района Черемушки
|ЮЗАО
|ул.Новочеремушкинская, д.55, корп.2
|122
|МФЦ района Южное Бутово
|ЮЗАО
|ул. Маршала Савицкого, д. 28, д.30
|123
|МФЦ района Зюзино
|ЮЗАО
|ул. Одесская, 21
|124
|МФЦ района Северное Бутово
|ЮЗАО
|ул.Куликовская, д.6
|125
|МФЦ района Крюково
|ЗелАО
|Зеленоград, корп. 2019
|126
|МФЦ района Савелки
|ЗелАО
|Зеленоград, корп. 337
|127
|МФЦ района Матушкино
|ЗелАО
|Зеленоград, корп. 128
|128
|МФЦ района Старое Крюково и Силино
|ЗелАО
|Зеленоград, корп. 828
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