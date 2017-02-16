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ИД Москва

МФЦ района Обручевский

16 февраля 2017г., 19:28

Карта распространения газеты Москва Инфо «ИД «Медиа Инфо Групп»


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Развоз газеты "Москва Инфо"

1 Мэрия Москвы ЦАО Тверская, дом 13 , 2,5  подъезды
2 Правительство Москвы ЦАО Ул. Арбат, дом 36
3 Мосгордума ЦАО Петровка, дом 22
4 Префектура ЦАО ЦАО ул. Марксистская, д.24
5 Префектура САО САО ул. Тимирязевская, д.27
6 Префектура СВАО СВАО проспект Мира, 18
7 Префектура ВАО ВАО Преображенская площадь, д.9
8 Префектура ЮВАО ЮВАО ул. Авиамоторная, д.10
9 Префектура ЮАО ЮАО ул. Автозаводская, д.10
10 Префектура ЮЗАО ЮЗАО Севастопольский пр-т, д. 28, к. 4
11 Префектура ЗАО ЗАО ул. Ивана Франко, д.12
12 Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов ТиНАО аллея Витте, д.5
13 Городская поликлиника № 220 ЦАО ул. Заморенова, д. 27
14 Музей современной истории России ЦАО ул. Тверская, 21
15 Музей Пресни ЦАО Большой Предтеченский пер., 4
16 ДК "Оптимист" ЗАО Пр-т Вернадского, д.89, к.4
17 Клуб "Феерия" ЗАО ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.12, к.2
18 Клуб "Новая сцена" ЗАО Ленинский пр-т, д.150
19 Клуб "Браво" ЗАО ул. Академика Анохина, д.62
20 Клуб "Копилка" ЗАО ул. Удальцова, д.17, к.1
21 ДК "Раменки" ЗАО ул. Лобачевского, д.100 
22 ДК "Звезда" ЗАО Мичуринский пр-т, д.54, к.3
23 ДК "Экран" ЗАО 3-й Сетуньский пр-д, д.13
24 Клуб "Башня" ЗАО 1-й Сетуньский пр-д, д.16/2
25 БЦ «Премьер Плаза Технопарк» ЦАО пер. Капранова, д. 3
26 МФЦ района Вешняки ВАО ул. Вешняковская, д. 17Г
27 МФЦ района Восточное Измайлово ВАО ул. 15-я Парковая, д.18, корп.2
28 МФЦ района Восточный ВАО ул. 9-го Мая, д. 12
29 МФЦ района Ивановское ВАО ул.Молостовых, д.1Г
30 МФЦ района Измайлово ВАО ул. 10-я Парковая, д. 20
31 МФЦ района Косино-Ухтомский ВАО ул. Б. Косинская, д. 16, корп. 1
32 МФЦ района Новогиреево ВАО ул. Алексея Дикого, д. 3
33 МФЦ района Новокосино ВАО ул. Салтыковская, д. 29А
34 МФЦ района Перово ВАО 3-я Владимирская, д.9А
35 МФЦ района Северное Измайлово ВАО ул. 15-я Парковая, д. 40Б
36 МФЦ района Соколиная Гора ВАО ул. Большая Семеновская д. 23А
37 МФЦ района Гольяново ВАО Щелковское шоссе, д.27а
38 МФЦ районов Богородское и Метрогородок ВАО Открытое шоссе, д. 8
39 МФЦ района Кунцево+Можайский ЗАО ул. Маршала Неделина, д. 40
40 МФЦ района Ново-Переделкино ЗАО ул. Новопеределкинская, д. 12а
41 МФЦ района Внуково ЗАО ул. Базовая, д. 2, корп. 2
42 МФЦ района Крылатское ЗАО ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
43 МФЦ района Очаково-Матвеевское ЗАО 2-й Очаковский пер., д. 6
44 МФЦ района Солнцево ЗАО ул.Домостроительная, д. 2а
45 МФЦ района Раменки ЗАО ул. Мичуринский пр-т, вл. 31, корп. 1
46 МФЦ района Тропарево-Никулино ЗАО Вернадского проспект, д. 97, корп. 3
47 МФЦ района Филевский парк ЗАО ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1
48 МФЦ района Фили-Давыдково ЗАО ул. Кременчугская, д. 9
49 МФЦ района Проспект Вернадского ЗАО ул. Удальцова, 14 стр. 1
50 МФЦ района Беговой САО ул. Правды, дом 33
51 МФЦ района Аэропорт САО Викторенко ул., д. 2/1
52 МФЦ района Бескудниковский+ВосДегунино САО ул. Дубнинская, д. 40А, корп.1
53 МФЦ района Дмитровский САО Карельский бульв., д.23, корп.2
54 МФЦ района Западное Дегунино САО ул. Ангарская, д. 1, корп. 3
55 МФЦ района Коптево САО Соболевский проезд, д. 20
56 МФЦ района Савеловский САО ул. Бутырская, д. 17А
57 МФЦ района Сокол САО Чапаевский пер., д.16
58 МФЦ района Тимирязевский САО ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1
59 МФЦ района Хорошевский САО ул.Куусинена, д.19, корп.2
60 МФЦ района Войковский САО ул.Космонавта Волкова, д.10, стр.1
61 МФЦ района Левобережный, Молжаниновский, Ховрино САО Ленинградское шоссе, вл. 106-108
62 МФЦ района Алексеевский СВАО ул. Бориса Галушкина, д. 19, к. 3
63 МФЦ района Алтуфьевский СВАО Алтуфьевское шоссе, д. 56А
64 МФЦ района Бабушкинский СВАО ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1
65 МФЦ района Бутырский СВАО ул. Милашенкова, дом 14
66 МФЦ района Бибирево СВАО ул.Мелиховская, д. 4а
67 МФЦ района Лианозово СВАО ул.Абрамцевская, д.3
68 МФЦ района Марфино СВАО Гостиничный проезд, д.6А
69 МФЦ района Отрадное СВАО ул. Каргопольская, д. 9
70 МФЦ района Ростокино СВАО ул. Бажова, д.6
71 МФЦ района Свиблово СВАО Игарский проезд, д. 8
72 МФЦ района Северное Медведково СВАО ул. Тихомирова, д.12, к.1
73 МФЦ района Северный СВАО Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 1,6
74 МФЦ района Южное Медведково СВАО ул. Полярная, д. 2
75 МФЦ района Ярославский СВАО Ярославское шоссе, д.116, корп.1
76 МФЦ района Останкинский и Марьина Роща СВАО 17-й пр-д Марьиной Рощи, д.4
77 МФЦ района Покровское-Стрешнево СЗАО ул. Тушинская, д.17
78 МФЦ района Куркино СЗАО Новокуркинское шоссе, вл. 1
79 МФЦ района Северное Тушино+ЮжТушино СЗАО ул. Василия Петушкова, д.13, корп.1
80 МФЦ района Хорошево-Мневники СЗАО проспект Маршала Жукова, д.35
81 МФЦ района Щукино СЗАО ул. Маршала Василевского, д. 15
82 МФЦ района Строгино СЗАО Строгинский бульвар, 28
83 МФЦ района Басманный ЦАО Центросоюзный пер., д. 13, стр. 3
84 МФЦ района Замоскворечье ЦАО ул. Бахрушина, д. 13
85 МФЦ района Арбат ЦАО ул.Сивцев Вражек, д.20
86 МФЦ района Красносельский ЦАО ул.Малая Лубянка, д.16
87 МФЦ района Мещанский ЦАО Слесарный пер., д. 5
88 МФЦ района Пресненский ЦАО Пресненская наб, д.2
89 МФЦ района Таганский ЦАО Рогожский вал, д. 13, корп. 2
90 МФЦ района Хамовники ЦАО Смоленский бульвар, д.24, стр.1
91 МФЦ района Нагорный+НагатиноСадовники ЮАО Варшавское ш., д. 47, корп. 4
92 МФЦ района Орехово-Борисово Северное ЮАО ул. Ясеневая, д. 8
93 МФЦ района Бирюлево Восточное ЮАО ул.Загорьевская, д.10, корп.4
94 МФЦ района Бирюлево Западное ЮАО Востряковский проезд, д. 22Б
95 МФЦ района Братеево ЮАО Борисовские пруды, д.18, корп.3
96 МФЦ района Даниловский ЮАО улица Хавская, д.26
97 МФЦ района Москворечье-Сабурово ЮАО Пролетарский проспект, д. 18
98 МФЦ района Нагатинский Затон ЮАО ул.Нагатинская, 27
99 МФЦ района Орехово-Борисово Южное ЮАО Каширское шоссе, д. 144, корп. 3
100 МФЦ района Царицыно ЮАО ул.Медиков, д.1/1, корп.3
101 МФЦ района Чертаново Северное ЮАО Варшавское шоссе, д. 128, к. 2
102 МФЦ района Чертаново Центральное ЮАО Россошанский пр-д, д.4Б
103 МФЦ района Чертаново Южное ЮАО ул.Россошанская, д.4, корп.2
104 МФЦ района Марьино ЮВАО ул. Совхозная, д.41
105 МФЦ района Выхино-Жулебино ЮВАО Жулебинский б-р, д.25
106 МФЦ района Капотня ЮВАО 2-й квартал Капотни, д. 22
107 МФЦ района Кузьминки ЮВАО Волжский б-р, д.41, корп.3
108 МФЦ района Лефортово+Нижегородский ЮВАО проезд Завода Серп и Молот, д. 10
109 МФЦ района Люблино ЮВАО ул. Люблинская, д. 53
110 МФЦ района Печатники ЮВАО ул. Шоссейная, д. 86
111 МФЦ района Рязанский ЮВАО 1-я Новокузьминская ул., дом 10
112 МФЦ района Некрасовка ЮВАО ул. Рождественская, д. 21, корп. 6
113 МФЦ района Текстильщики ЮВАО Волжский бульвар, квартал 95, корп.2
114 МФЦ района Южнопортовый ЮВАО 3-й Крутицкий пер., д.11
115 МФЦ района Гагаринский ЮЗАО ул. Вавилова, д. 81, к.1
116 МФЦ района Академический ЮЗАО ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 5
117 МФЦ района Коньково ЮЗАО ул. Академика Волгина, д. 25, корп. 1
118 МФЦ района Котловка ЮЗАО ул. Нагорная, д. 15, корп. 1-2
119 МФЦ района Ломоносовский ЮЗАО ул.Гарибальди, д.6, корп.1
120 МФЦ района Теплый Стан ЮЗАО ул. Академика Варги, д. 26А
121 МФЦ района Черемушки ЮЗАО ул.Новочеремушкинская, д.55, корп.2
122 МФЦ района Южное Бутово ЮЗАО ул. Маршала Савицкого, д. 28, д.30
123 МФЦ района Зюзино ЮЗАО ул. Одесская, 21
124 МФЦ района Северное Бутово ЮЗАО ул.Куликовская, д.6
125 МФЦ района Крюково ЗелАО Зеленоград, корп. 2019
126 МФЦ района Савелки ЗелАО Зеленоград, корп. 337
127 МФЦ района Матушкино ЗелАО Зеленоград, корп. 128
128 МФЦ района Старое Крюково и Силино ЗелАО Зеленоград, корп. 828
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