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Футбол.«Ювентус» — «Палермо» 16 февраля 22:45 мск
Эксклюзивно эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» делится своим прогнозом на первый матч 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Палермо»"
Футбол. Серия А. 25-й тур. «Ювентус» — «Палермо»
16 февраля 2017 года, 22:45 МСК
«Ювентус», несмотря на разногласия Массимо Аллегри с некоторыми игроками, продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. Сравнявшись с остальными участниками по количеству сыгранных матчей в Серии А, клуб из Турина увеличил отрыв от преследователей на семь очков и продолжает выигрывать матч за матчем.
«Ювентус» — одна из самых практичных команд не только
Италии, но и Европы. В последних пяти матчах чемпионата «старая синьора» не
пропустила ни разу. Любимый счет «Ювентуса» в 2017 году — 2:0. Практически с
каждым соперником подопечные Массимилиано Аллегри забивают дважды в дебюте
матча, а затем спокойно доводят матч до победы.
Такой стабильности и стрессоустойчивости «Палермо» может только позавидовать.
Сицилийцы только в этом году трижды меняли главного тренера, но никто из них не сумел наладить игру команды. В итоге «Палермо» идет только на 18-м месте в Серии А, и от спасительной 17-й строчки сицилийскую команду отделяет пропасть из восьми очков.
Главная проблема «Палермо» в этом сезоне — игра в обороне. «Орлы» пропускают в среднем почти по два гола за матч. Хуже в защите в нынешнем розыгрыше Серии А играет только аутсайдер лиги — «Пескара». С «Ювентусом» в последние годы «Палермо» играет крайне неудачно. Сицилийская команда в последний раз забивала туринскому клубу более шести лет назад. Учитывая нынешнее состояние «Палермо», вряд ли им удастся прервать печальную серию в матчах с «Ювентусом. Заключаем пари на то, что гости не забьют. Коэффициент — 1,53.
Коэффициенты БК "Лига Ставок":
"Палермо" забьет — 2,34;
"Палермо" не забьет — 1,53
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