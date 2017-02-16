Футбол. Серия А. 25-й тур. «Ювентус» — «Палермо»

16 февраля 2017 года, 22:45 МСК

«Ювентус», несмотря на разногласия Массимо Аллегри с некоторыми игроками, продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. Сравнявшись с остальными участниками по количеству сыгранных матчей в Серии А, клуб из Турина увеличил отрыв от преследователей на семь очков и продолжает выигрывать матч за матчем.

«Ювентус» — одна из самых практичных команд не только Италии, но и Европы. В последних пяти матчах чемпионата «старая синьора» не пропустила ни разу. Любимый счет «Ювентуса» в 2017 году — 2:0. Практически с каждым соперником подопечные Массимилиано Аллегри забивают дважды в дебюте матча, а затем спокойно доводят матч до победы.

Такой стабильности и стрессоустойчивости «Палермо» может только позавидовать.

Сицилийцы только в этом году трижды меняли главного тренера, но никто из них не сумел наладить игру команды. В итоге «Палермо» идет только на 18-м месте в Серии А, и от спасительной 17-й строчки сицилийскую команду отделяет пропасть из восьми очков.

Главная проблема «Палермо» в этом сезоне — игра в обороне. «Орлы» пропускают в среднем почти по два гола за матч. Хуже в защите в нынешнем розыгрыше Серии А играет только аутсайдер лиги — «Пескара». С «Ювентусом» в последние годы «Палермо» играет крайне неудачно. Сицилийская команда в последний раз забивала туринскому клубу более шести лет назад. Учитывая нынешнее состояние «Палермо», вряд ли им удастся прервать печальную серию в матчах с «Ювентусом. Заключаем пари на то, что гости не забьют. Коэффициент — 1,53.

Коэффициенты БК "Лига Ставок":

"Палермо" забьет — 2,34;

"Палермо" не забьет — 1,53

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