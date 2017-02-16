Футбол. Франция. Лига 1. 26 тур. Бастия – Монако

17 февраля 2017, 22:45 МСК

«Бастия»

«Бастия» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает сейчас предпоследнее место. Ситуация пока не критическая, однако от спасительной 17-й позиции команда отстает на четыре пункта. Подопечные Франсуа Чикколини уже успели подзабыть вкус побед. Последний раз «Бастия» побеждала в Лиге 1 еще в середине декабря на выезде «Ренн», после чего не выигрывал уже в шести турах кряду. За этот отрезок «Бастия» успела уступить в четырех поединках, а еще дважды сыграла вничью. Причем оба ничейных результата состоялись в двух крайних домашних матчах.

«Монако»

«Монако» решает сейчас задачу по завоеванию чемпионского титула. И надо сказать, пока справляется с ней очень неплохо. В крайнем туре «монегаски» буквально вынесли в родных стенах «Мец» со счетом 5:0. В родных стенах «Монако» пропускает не так часто, а вот в гостях хотя бы гол, но команда пропускала в шести из восьми крайних гостевых матчей, выиграв пять из них.

Статистика и личные встречи

«Бастия» не выигрывает в чемпионате уже шесть матчей кряду.

«Монако» выиграл в Лиге 1 четыре из пяти последних гостевых встреч.

«Монако» выиграл у «Бастии» в чемпионате семь последних очных матчей подряд.

Прогноз

Обоим командам нужно набрать очки. «Бастии» дабы выбраться из дна турнирной таблицы, а «Монако», чтобы удержать свою лидирующую позицию. «Бастия» часто забивала дома в последних матчах – в пяти из шести последних. «Монако» пропускал в гостях в четырех из пяти крайних поединков. Ждем голов в этом матче от обоих соперников, но выиграют все же гости.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Бастия — 6,75

Ничья — 4,40

Монако — 1,56

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов