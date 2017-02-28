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Московская жизнь

28 февраля 2017 призеры конкурса «Менеджер года» получат награды

28 февраля 2017 призеры конкурса «Менеджер года» получат награды

Информационный Центр Правительства Москвы 17 февраля 2017г., 10:09

Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке Правительства Москвы подвели итоги Московского этапа конкурсов «Менеджер года - 2016, «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении - 2016» и «Лучший менеджер структурного подразделения – 2016».

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Церемония награждения победителей конкурса состоится 28 февраля 2017 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.

Проекту «Менеджер года» исполняется 20 лет. Он берет свое начало с 1997 года, с даты проведения Московского конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию Москвы.

За эти годы Проект пополнился такими конкурсами, как «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», «Лучший менеджер структурного подразделения», и стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала столицы.

Учредители Проекта, Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России, видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг.

В Московском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.

Конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» проводится с целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти столицы и ее муниципальных районов. Среди его задач: повышение эффективности работы системы государственного и муниципального управления, информационной открытости органов исполнительной власти, а также укрепление взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества.

В конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделения» принимают участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют эффективность работы предприятий и организаций.

Оргкомитет Проекта «Менеджер года» возглавляют:
- Г.Х.Попов – председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России, советник Мэра Москвы, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор;
- В.И.Щербаков – президент, академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель Жюри Московского конкурса – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО России, почетный академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель и инженер РФ, д.э.н., профессор В.И.Ресин.

В Жюри входят руководители департаментов и комитетов Правительства Москвы, административных округов города, видные ученые, общественные деятели, представители бизнес-сообщества.

Состав участников конкурса по итогам 2016 года отражает изменения, происходящие в экономике столицы. Значительное число победителей представляют строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и, особенно, социальную сферу, что свидетельствует о повышенном внимании Правительства Москвы к наиболее важным сферам жизнедеятельности мегаполиса.

По результатам конкурса «Менеджер года» Жюри определило: 6 абсолютных победителей, 40 победителей в 16 отраслевых номинациях, а также 26 менеджеров из 5 компаний в номинации «Команда года».

Среди участников конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» выявлено 13 победителей в 6 номинациях.
20 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».

В связи с 20-летием Проекта «Менеджер года» 5 победителей конкурса награждаются юбилейным дипломом «За значительный вклад в развитие системы эффективного менеджмента».

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