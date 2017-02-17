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Московская жизнь
Защитить себя от мошенников просят власти города жителей столицы
Памятки "Как уберечься от мошенников" начали расклеивать в московских подъездах."
Об этом рассказал депутат Госдумы Иван Тетерин. В листовках говорится об опасности покупки лекарств и бытовой техники с рук, а также об осторожности при контактах с незнакомцами, которые представляются сотрудниками социальных служб. В будущем такие памятки появятся во всех округах Москвы.
Информационные листовки уже появились в СВАО, в дальнейшем их распространят по всему городу.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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