Об этом рассказал депутат Госдумы Иван Тетерин. В листовках говорится об опасности покупки лекарств и бытовой техники с рук, а также об осторожности при контактах с незнакомцами, которые представляются сотрудниками социальных служб. В будущем такие памятки появятся во всех округах Москвы.

Информационные листовки уже появились в СВАО, в дальнейшем их распространят по всему городу.

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