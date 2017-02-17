«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — сказал Путин на встрече с бывшими главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

Кроме того, глава государства попросил бывших руководителей ряда регионов помочь и поддержать своих преемников в работе, «за которую они сейчас берутся».

Ранее о своей отставке объявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелии Александр Худилайнен. Рейтинги всех этих губернаторов, по мнению экспертов, были низкими.

Накануне агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах сообщило, что Худилайнен стал последним главой региона, который досрочно покинул свой пост до выборов 2017 года.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов