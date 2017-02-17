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Политика

Тереза Мэй допускает возможность давления со стороны Великобритании и Франции на русских

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Тереза Мэй допускает возможность давления со стороны Великобритании и Франции на русских

ИА «РОСБАЛТ» 17 февраля 2017г., 10:28

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена получить поддержку от своего французского коллеги Бернара Казнева в вопросе давления на Россию. Казнев прибудет с визитом в Лондон в пятницу. 

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Мэй уверена, что сможет достичь с Францией единого мнения о необходимости продолжать «политическое давление» на Россию из-за ситуации на Востоке Украины. По мнению Мэй, в обострении насилия в Донбассе виновата именно российская сторона.
 
Британский премьер добавила, что Лондон продолжит сотрудничество с Парижем по сирийскому урегулированию. Сейчас Франция и Британия готовят проект резолюции Совбеза ООН по применению химического оружия в Сирии.
 
Ранее Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы.

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