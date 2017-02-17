Мэй уверена, что сможет достичь с Францией единого мнения о необходимости продолжать «политическое давление» на Россию из-за ситуации на Востоке Украины. По мнению Мэй, в обострении насилия в Донбассе виновата именно российская сторона.



Британский премьер добавила, что Лондон продолжит сотрудничество с Парижем по сирийскому урегулированию. Сейчас Франция и Британия готовят проект резолюции Совбеза ООН по применению химического оружия в Сирии.



Ранее Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы.

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