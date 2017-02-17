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Политика
Тереза Мэй допускает возможность давления со стороны Великобритании и Франции на русских
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена получить поддержку от своего французского коллеги Бернара Казнева в вопросе давления на Россию. Казнев прибудет с визитом в Лондон в пятницу."
Мэй уверена, что сможет достичь с Францией единого мнения о
необходимости продолжать «политическое давление» на Россию из-за ситуации на
Востоке Украины. По мнению Мэй, в обострении насилия в Донбассе виновата именно
российская сторона.
Британский премьер добавила, что Лондон продолжит сотрудничество с Парижем по сирийскому урегулированию. Сейчас Франция и Британия готовят проект резолюции Совбеза ООН по применению химического оружия в Сирии.
Ранее Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы.
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