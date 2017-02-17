Протяженность нового маршрута составит 17 километров, он пройдет по недавно открытой эстакаде через железную дорогу в Щербинке, что позволит значительно сократить время в пути.

Автобусы будут заезжать на улицу Барышевская роща, что позволит жителям ЖК "Прима-Парк" быстрее добираться до ближайшей станции метро.

Ожидается, что автобусы большой вместимости ежедневно будут перевозить около 1200 пассажиров.

Подробную информацию о трассе следования и режиме работы маршрута № 802 можно посмотреть на официальном сайте ГУП "Мосгортранс".

Недавно в ТиНАО и на севере Москвы изменили схему движения трех автобусных маршрутов: № 318, № 428 и № 550.

Изменения маршрутов:

№ 318 – по новой схеме автобус проследует с проездом по улице Куусинена на улицу Авиаконструктора Микояна. Для проезда по старому маршруту можно воспользоваться автобусом № 818.



№ 428 – обновленная трасса проходит от Осташковской улицы через станцию метро "Медведково", по Полярной улице, станцию метро "Свиблово" до станции метро "Ботанический сад". По старому маршруту будет курсировать автобус № 928.



№ 550 – маршрут проложен от платформы Переделкино по Лукинской улице до остановки "Переделкино Ближнее". Для проезда по старой трассе можно воспользоваться автобусом № 950.



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