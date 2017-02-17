Авто
Маршрут автобуса в ТиНАО составит 17 км
Новый автобусный маршрут № 802 от поселка фабрики имени 1 Мая до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" запустят в ТиНАО 18 февраля."
Протяженность нового маршрута составит 17 километров, он пройдет по недавно открытой эстакаде через железную дорогу в Щербинке, что позволит значительно сократить время в пути.
Автобусы будут заезжать на улицу Барышевская роща, что позволит жителям ЖК "Прима-Парк" быстрее добираться до ближайшей станции метро.
Ожидается, что автобусы большой вместимости ежедневно будут перевозить около 1200 пассажиров.
Подробную информацию о трассе следования и режиме работы маршрута № 802 можно посмотреть на официальном сайте ГУП "Мосгортранс".
Недавно в ТиНАО и на севере Москвы изменили схему движения трех автобусных маршрутов: № 318, № 428 и № 550.
Изменения маршрутов:
№ 318 – по новой схеме автобус проследует с проездом по
улице Куусинена на улицу Авиаконструктора Микояна. Для проезда по старому
маршруту можно воспользоваться автобусом № 818.
№ 428 – обновленная трасса проходит от Осташковской улицы через станцию метро "Медведково", по Полярной улице, станцию метро "Свиблово" до станции метро "Ботанический сад". По старому маршруту будет курсировать автобус № 928.
№ 550 – маршрут проложен от платформы Переделкино по Лукинской улице до остановки "Переделкино Ближнее". Для проезда по старой трассе можно воспользоваться автобусом № 950.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.