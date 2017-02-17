Здесь интересно

В 2017 году темой уже ставшей традиционной гонки на санях будет кинематограф. Гости мероприятия смогут сфотографироваться с санями в виде мини-версии легендарного космического корабля "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн", а также не менее знаменитого среди россиян самолета Ил-2 из кинофильма "В бой идут одни "старики".

Юным москвичам особенно понравятся сани в форме дракона − героя анимационного фильма "Как приручить дракона". Образы отечественных мультфильмов также вдохновили авторов дизайна саней. Так, в "Сокольниках" представят сани в виде асфальтового катка из "Ну, погоди!" и волшебного ковра-самолета, который узнает каждый, кто смотрел мультфильм "Иван-царевич и Серый Волк".

Некоторые подошли к теме кино с совсем иной стороны, смастерив сани в форме популярного атрибута походов в кинотеатр − ведерка с попкорном.

Участникам гонки нужно будет спуститься на санях с самой длинной столичной тюбинговой горки. Ее длина достигает 200 метров. Победителей выберут по таким показателям, как: дальность спуска, необычное оформление саней и оригинальность небольшого перформанса перед стартом.

В конкурсе примут участие команды из двух−пяти человек. При этом, команда не будет считаться выбывшей, даже если сани развалятся прямо на спуске, а победители гонки получат ценные призы.

Как отметили организаторы фестиваля, если в тот день погода будет благосклонной, после награждения состоится парад саней.



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