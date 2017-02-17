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Экономика

Алан Лушников стал замглавы Минтранса

Фото: © Фото с сайта government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Алан Лушников стал замглавы Минтранса

ИА «РОСБАЛТ» 17 февраля 2017г., 12:21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Алана Лушникова заместителем главы Минтранса.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Лушникова Алана Валерьевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Лушников занимал должность помощника вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

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