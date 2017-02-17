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Экономика
Алан Лушников стал замглавы Минтранса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Алана Лушникова заместителем главы Минтранса."
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Лушникова Алана Валерьевича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее Лушников занимал должность помощника вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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