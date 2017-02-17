Вход на катки в этот вечер будет бесплатным, в программе – DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов. Эта акция продолжает серию ночных мероприятий Департамента культуры города Москвы, таких как «Ночь в музее», «Ночь искусств», Библионочь, «Ночь в театре» и «Ночь музыки».

Темой «Ночи на катке» этого года стал «Калейдоскоп»: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуем соблюсти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе. Прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.

Акция пройдет в Парке Горького, Сокольниках, саду «Эрмитаж», Саду им. Баумана, Таганском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, парке Красная Пресня, Фили, 50-летия Октября, Воровского, парке имени Артема Боровика и Воронцовском.

Парк Горького

17:00 - 23:00

В рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему» на катке пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнерами парка разработан лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Юбки, блузки, шарфы и шапки – алые, в алую клетку или полоску считались самыми нарядными для праздничного выхода на каток в 60-е годы. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут приятные бонусы от парка, танцы под ретро-музыку и красивые фотографии после вечеринки. На хоккейной коробке пройдут показательные выступления фигуристов и ретро-заезд конькобежцев – выпускников Школы конькобежного спорта, которая работала этой зимой в 11 парках.

Сокольники

19:00 - 21:00

Каток «Лед» превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, а на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга. За развлекательную часть отвечают DJ и ведущий.

Сад «Эрмитаж»

18:00 - 23:00

Фирменным цветом катка выбран синий. Пройдут конкурсы и флешмобы с розыгрышем призов от партнера San Benedetto. Настроение создаст музыка в исполнении DJ и венецианские маски синего цвета.

Сад им. Баумана

18:00-22:00

Праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный. Гости получат в подарок компактные наборы с натуральным чаем Tess.

Таганский парк

18:00-23:00

Посетителей будут ждать в одежде и аксессуарах белоснежного цвета. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию вместе с тренером из цирка на льду «Северное сияние». Гостей жрут подарки от спонсора кофе Jardin.

Красная Пресня

18:00 - 23:00

Спортивная вечеринка в красном цвете. На катке и рядом с ним с 19:00 до 21:00 пройдут бесплатные тренировки программы Outdoor с тренерами сети фитнес-клубов World Class.

Измайловский парк

18:00 - 23:00

Каток будет оформлен в фирменном рыжем цвете парка. На льду пройдет костюмированная интерактивная программа «Огненный петух», с 18:00 до 20:00 для посетителей будет играть DJ. Дети смогут сделать свой калейдоскоп из цветной бумаги на мастер-классе в павильоне катка.

Парк Фили

18:00 - 23:00

Вечеринка в стиле популярной саги «Звездные войны». Спортивные конкурсы и эстафеты, выступление мастеров саберфайтинга на световых мечах. Основным цветом катка станет синий.

Перовский парк

18:00 - 23:00

Для всех желающих пройдет мастер-класс по хоккею. Главным событием станет большой «воздушный» флешмоб: посетители запустят в небо зеленые светящиеся шары.

Воронцовский парк

18:00 - 23:00

«Тропическая вечеринка» с экзотической фотозоной на катке и сетами от DJ Этьена. Гости при входе получат ожерелья – гавайские леи. Цвет катка – зеленый.

Парк 50-летия Октября

18:00 - 23:00

«Королевский бал» на катке. Весь вечер будет звучать классическая музыка, артисты ледовой группы «La Skadi» научат посетителей элементам бальных танцев. Основной цвет – желтый.

Лианозовский парк

18:00 - 23:00

Морская вечеринка «MORE каток» с русалочками, семейными конкурсами от Нептуна и синими воздушными шарами в подарок.

Гончаровский парк

18:00 - 23:00

Вечеринка «ORANGE каток»: DJ, огромный апельсин в центре катка, зона для рисования с оранжевыми красками и конкурс с розыгрышем тюбинга.

В парке Воровского основным цветом будет синий, гостей ждет показательное выступление фигуриста Виталия Опекана. В Бабушкинском парке пройдет танцевальный флешмоб, а посетители в красных шапках и других головных уборах получат подарки. На катке в парке имени Артема Боровика будет звучать ретро-музыка, посетители получат в качестве сувениров красные светящиеся браслеты.

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