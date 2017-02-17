Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что ложная информация, распространяемая СМИ и другими людьми, мешает ему договориться с Россией.



«Я хочу сказать вам, что ложные сообщения в средствах массовой информации, а также от простых людей, фальшивые, отвратительные фейковые сообщения усложняют процесс достижения договорённости с Россией», — цитируют Трампа СМИ.



«К сожалению, многие СМИ в Вашингтоне, равно как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в частности, высказываются не для народа, но в определённых интересах и для тех, кто извлекает выгоду из очевидно очень, очень неправильно работающей системы, — добавил Трамп. — Пресса стала настолько бесчестной, что если мы не начнём говорить об этом, то принесём огромный вред американскому обществу. Огромный вред».



Трамп подчеркнул, что авторам утечек о телефонных разговорах его помощников или о разговорах президента с иностранными лидерами "должно быть стыдно" вместе с прессой.



Он также отметил, что хотел бы "поладить с Россией", хотя, по его словам "в политическом плане это не очень хорошо". Кроме того, он не знает, получится ли у двух государств договориться. При этом Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала "перезагрузку" отношений с Россией и "отдала 20% урана из страны". Саму же "перезагрузку" Трамп назвал "глупой пластиковой кнопкой".



"Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США — прим.) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними".



Вместе с тем Трамп отметил, что для него было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве: "Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира".



Трамп также подчеркнул, что Россия и США — это две мощные ядерные державы, добавив, что "ядерный холокост" ни с чем не сравнится.



По мнению американского президента, возможность договориться с Россией, а также с Китаем, Японией и всеми остальными — это позитивный момент, а не негативный.

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