Московская жизнь
Проект «Живое общение» помог 75 тыс. жителей
Порядка 75 тыс. справок выдали сотрудники инфостоек «Живое общение» с начала работы МЦК"
Более 75 тысяч справок выдали сотрудники информационных
стоек «Живое общение», установленных на пяти станциях Московского центрального
кольца (МЦК), с момента запуска движения, с 10 сентября 2016 года. Об этом 17
февраля сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
«Более 75 тысяч справок выдали сотрудники информационных стоек «Живое общение», установленных на пяти станциях МЦК. Данный сервис предоставляется на станциях «Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой центр», «Кутузовская» и «Шелепиха», - отмечается в материале.
Самой востребованной у пассажиров является стойка, расположенная на станции «Деловой центр», где было выдано более 20 тысяч справок. «Деловой центр» - крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), где можно сделать пересадку как на станцию «Международная» Московского метрополитена, так и на пригородные поезда с платформы «Тестовская». Кроме того в шаговой доступности от ТПУ находится деловой центр «Москва-Сити». В будни данной станцией пользуется порядка 11–12 тысяч пассажиров в день.
«Стойка, расположенная на одной из самых популярных станций МЦК - «Кутузовская», ежедневный пассажиропоток которой составляет порядка 16-18 тысяч человек, выдала более 17 тысяч справок. Третьей по популярности является информационная стойка, расположенная на ТПУ «Лужники», куда за консультацией обратились 14 тысяч человек с момента запуска, при этом среднесуточный пассажиропоток станции составляет порядка 18-20 тысяч», - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что сотрудники стоек «Живое общение» могут помочь с выбором маршрутов проезда до пункта назначения, рассказать о пересадках на метро, пригородные поезда, наземный городской транспорт, расположении достопримечательностей, тарифах и особенностях работы метрополитена и другого общественного транспорта. Все сведения консультанты готовы предоставить также и на английском языке, что будет востребовано, когда в Москву прибудут иностранные гости на игры кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«МЦК полностью интегрировано в систему Московского метрополитена с единой системой тарифов, билетного меню, навигации и сервисов. Наряду с информационными стойками «Живое общение», на МЦК свои услуги также предоставляет Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», - заключили в пресс-службе.
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