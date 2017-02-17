Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба столичного Департамента развития новых территорий со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.



«Восемь поликлиник планируется построить в ТиНАО до конца 2019 г. Четыре из них - на средства бюджета Москвы в рамках адресной инвестиционной программы, еще четыре - инвесторские. Первые три поликлиники из этого списка будут введены в эксплуатацию уже в 2017 году», - приводятся в сообщении слова Владимира Жидкина.



Так, в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое на 320 посещений в смену, средства на ее строительство выделены из городского бюджета. Также благодаря инвесторам новые поликлиники появятся в жилых комплексах «Солнцево парк» (310 посещений в смену) и «Бунинский» (140 посещений в смену). В 2018-2019 гг. будут введены в эксплуатацию еще пять поликлиник.



«За четыре года, прошедших после присоединения новых территорий к Москве, здесь введено в эксплуатацию восемь объектов здравоохранения, в том числе семь поликлиник. Все они были построены инвесторами, однако, при строительстве быстровозводимых четырех поликлиник городской бюджет профинансировал работы по подведению к ним коммуникаций», - отметил Владимир Жидкин.



Он также добавил, что всего за четыре года в ТиНАО построено около 40 социальных объектов, в данный момент еще более 20 таких объектов находятся в стадии строительства.

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