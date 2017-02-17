версия для печати

Московская жизнь

Онлайн-сервис «Окно в город» осуществит трансляцию народных гуляний в Москве

Онлайн-сервис «Окно в город» осуществит трансляцию народных гуляний в Москве

Тэги: онлайн

Информационный Центр Правительства Москвы 17 февраля 2017г., 15:21

Сервис «Окно в город» 17 февраля начнет онлайн-трансляцию 7 мест масленичных гуляний в столице.

"

Об этом сообщил официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Отмечается, что онлайн-трансляция будет освещать события с 7 московских площадок: Манежная площадь, площадь, Тверская площадь, Новопушкинский сквер, Никитский бульвар, ул. Новый Арбат и Климентовский переулок, вл. 8.

«Трансляции пройдут в два этапа до 27 февраля. Начиная с 24 февраля к сервису подключат еще восемь площадок, расположенных в парках Москвы. Среди них - парк «Музеон», парк Победы, усадьба Царицыно и другие», - отметили в пресс-службе.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   