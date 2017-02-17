Об этом сообщил официальный портал мэра и Правительства Москвы.



Отмечается, что онлайн-трансляция будет освещать события с 7 московских площадок: Манежная площадь, площадь, Тверская площадь, Новопушкинский сквер, Никитский бульвар, ул. Новый Арбат и Климентовский переулок, вл. 8.



«Трансляции пройдут в два этапа до 27 февраля. Начиная с 24 февраля к сервису подключат еще восемь площадок, расположенных в парках Москвы. Среди них - парк «Музеон», парк Победы, усадьба Царицыно и другие», - отметили в пресс-службе.

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