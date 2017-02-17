Предыдущий визит «красно-черных» на «Велодром» вообще закончился разгромом хозяев – 5:2. Сумеет ли «Олимпик» одолеть «Ренн» в этот раз?



Футбол. Франция. Лига 1. 26 тур. Марсель – Ренн

18 февраля 2017, 19:00 МСК

«Марсель»

Несмотря на хорошую январскую трансферную кампанию, «Марсель» в чемпионате, наоборот, сдал. В семи последних матчах «провансальцы» проиграли четыре раза, в том числе, далеко не самым сильным «Метцу» – 1:0 и «Нанту» – 3:2. Впрочем, все эти поражения подопечные Руди Гарсии потерпели в гостях. Дома же «Марсель» выиграл пять из шести предыдущих матчей в Лиге 1.

«Ренн»

«Ренн» до недавних пор тоже претендовал на место в еврокубках, но зимой «красно-черные» начали переживать затяжное пике. Команда Кристиана Гуркюффа не выигрывает в Лиге 1 уже девять матчей подряд! Шесть из этих поединков, правда, «Ренн» сыграл вничью, но это совсем не отменяет очевидный спад «красно-черных».

Статистика и личные встречи

«Марсель» выиграл пять из шести предыдущих матчей в рамках Лиги 1.

«Ренн» не может победить в чемпионате девять поединков подряд.

Три из пяти последних визитов «Ренна» на «Велодром» закончились победой гостей. В остальных двух матчах выиграли хозяева.

Прогноз

«Марсель» хоть и переживает некоторый спад, но в «провансальцев» он не настолько серьезный, как в команды Гуркюффа. Учитывая отличную домашнюю форму «Олимпика», ставить стоит на хозяев.

Коэффициенты БК Леон:

Марсель — 1,76

Ничья — 3,82

Ренн — 5,45

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов