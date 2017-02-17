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Прогноз. Футбол. «Марсель» – «Ренн» 18 февраля 19:00 мск
Субботняя программа 26 тура Лиги 1 откроется матчем двух претендентов на еврозону. «Марсель» сейчас на три очка впереди «Ренна», но за гостями статистика личных встреч."
Предыдущий визит «красно-черных» на «Велодром» вообще
закончился разгромом хозяев – 5:2. Сумеет ли «Олимпик» одолеть «Ренн» в этот
раз?
Футбол. Франция. Лига 1. 26 тур. Марсель – Ренн
18 февраля 2017, 19:00 МСК
«Марсель»
Несмотря на хорошую январскую трансферную кампанию, «Марсель» в чемпионате, наоборот, сдал. В семи последних матчах «провансальцы» проиграли четыре раза, в том числе, далеко не самым сильным «Метцу» – 1:0 и «Нанту» – 3:2. Впрочем, все эти поражения подопечные Руди Гарсии потерпели в гостях. Дома же «Марсель» выиграл пять из шести предыдущих матчей в Лиге 1.
«Ренн»
«Ренн» до недавних пор тоже претендовал на место в еврокубках, но зимой «красно-черные» начали переживать затяжное пике. Команда Кристиана Гуркюффа не выигрывает в Лиге 1 уже девять матчей подряд! Шесть из этих поединков, правда, «Ренн» сыграл вничью, но это совсем не отменяет очевидный спад «красно-черных».
Статистика и личные встречи
«Марсель» выиграл пять из шести предыдущих матчей в рамках Лиги 1.
«Ренн» не может победить в чемпионате девять поединков подряд.
Три из пяти последних визитов «Ренна» на «Велодром» закончились победой гостей. В остальных двух матчах выиграли хозяева.
Прогноз
«Марсель» хоть и переживает некоторый спад, но в «провансальцев» он не настолько серьезный, как в команды Гуркюффа. Учитывая отличную домашнюю форму «Олимпика», ставить стоит на хозяев.
Коэффициенты БК Леон:
Марсель — 1,76
Ничья — 3,82
Ренн — 5,45
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