В прошлом чемпионате «сливочные» уничтожили каталонскую команду на «Сантьяго Бернабеу» 6:0. Сумеет ли «Эспаньол» дать отпор гранду в этот раз?



Футбол. Испания. Ла Лига. 23-й тур. Реал Мадрид – Эспаньол

18 февраля 2017, 18:15 МСК

«Реал»

В «Реале» сейчас все просто отлично. В Ла Лиге «сливочные» лидируют, при этом имея две игры в запасе, а в Лиге Чемпионов команда Зинедина Зидана в среду спокойно победила «Наполи» – 3:1, обеспечив себе неплохой задел на ответный поединок. Дополнительной уверенности королевскому клубу добавляет тот факт, в лазарете у мадридцев лишь один Гарэт Бэйл.

«Эспаньол»

После длительной борьбы за выживание в прошлом сезоне, закрепление в середине турнирной таблицы в этом году является для «Эспаньола» большим успехом. Впрочем, «попугаи» его вполне заслужили своей игрой. Проигрыш в крайнем туре «Реал Сосьедаду» стал для каталонцев только третьим с сентября. За этот период они сумели одолеть «Севилью» – 3:1, а также отобрать очки у «Вильярреала» – 0:0 и «Атлетико» – 0:0.

Статистика и личные встречи

«Реал» подходит к поединку с «Эспаньолом» с семиматчевой выигрышной серией на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.

«Эспаньол» забил в девяти подряд предыдущих встречах во всех турнирах.

«Эспаньол» проиграл «Реалу» уже семь поединков кряду, и в большинстве случаев с разгромным счетом.

Прогноз

Статистика очных матчей и отличная форма «Реала» показывают, что ловить в этой встрече «Эспаньолу» нечего. Хотя вряд ли «попугаи» проиграют с разгромным счетом. Все-таки игра с «Наполи» наложит свой отпечаток. К тому же и «Эспаньол» не так уж слабо играет в обороне.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Реал Мадрид — 1,19

Ничья — 8,60

Эспаньол — 17,00

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