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Прогноз. Футбол. «Реал» Мадрид – «Эспаньол» 18 февраля 18:15 мск
В Мадриде лидер чемпионата проверит комфортно расположившийся в середине турнирной таблицы «Эспаньол», как правило, проигрывающий «Реалу» с разгромным счетом."
В прошлом чемпионате «сливочные» уничтожили каталонскую
команду на «Сантьяго Бернабеу» 6:0. Сумеет ли «Эспаньол» дать отпор гранду в
этот раз?
Футбол. Испания. Ла Лига. 23-й тур. Реал Мадрид – Эспаньол
18 февраля 2017, 18:15 МСК
«Реал»
В «Реале» сейчас все просто отлично. В Ла Лиге «сливочные» лидируют, при этом имея две игры в запасе, а в Лиге Чемпионов команда Зинедина Зидана в среду спокойно победила «Наполи» – 3:1, обеспечив себе неплохой задел на ответный поединок. Дополнительной уверенности королевскому клубу добавляет тот факт, в лазарете у мадридцев лишь один Гарэт Бэйл.
«Эспаньол»
После длительной борьбы за выживание в прошлом сезоне, закрепление в середине турнирной таблицы в этом году является для «Эспаньола» большим успехом. Впрочем, «попугаи» его вполне заслужили своей игрой. Проигрыш в крайнем туре «Реал Сосьедаду» стал для каталонцев только третьим с сентября. За этот период они сумели одолеть «Севилью» – 3:1, а также отобрать очки у «Вильярреала» – 0:0 и «Атлетико» – 0:0.
Статистика и личные встречи
«Реал» подходит к поединку с «Эспаньолом» с семиматчевой выигрышной серией на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Ла Лиги.
«Эспаньол» забил в девяти подряд предыдущих встречах во всех турнирах.
«Эспаньол» проиграл «Реалу» уже семь поединков кряду, и в большинстве случаев с разгромным счетом.
Прогноз
Статистика очных матчей и отличная форма «Реала» показывают, что ловить в этой встрече «Эспаньолу» нечего. Хотя вряд ли «попугаи» проиграют с разгромным счетом. Все-таки игра с «Наполи» наложит свой отпечаток. К тому же и «Эспаньол» не так уж слабо играет в обороне.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Реал Мадрид — 1,19
Ничья — 8,60
Эспаньол — 17,00
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