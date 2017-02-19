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Прогноз. Футбол. «Брага» — «Бенфика» 19 февраля 23:15 мск
Очередной тур чемпионата Португалии растянут на четыре дня.
Воскресную программу закроют «Брага» и «Бенфика». Сенсации не
ожидаем.
Португалия. Примейра. 22-й тур. «Брага» — «Бенфика»
19 февраля 2017 года, 23-15 МСК
«Брага»
«Брага» в новом году пока не нашла свою игру. В шести матчах команда набрала всего 6 очков. Три из них добыты в игре с аутсайдером «Тонделлой». А потери были с клубами среднего уровня. Сама «Брага» занимает четвертое место и отстает от «Спортинга» на 3 пункта. А снизу поджимает «Гимарайнш».
«Бенфика»
«Бенфика» традиционно соперничает с «Порту» за чемпионство. В пятницу главный конкурент разгромил «Тонделлу» и вырвался на первую позицию. В целом, «орлы» играют предсказуемо. Иногда допускают досадные промахи. Так в конце января португальский гранд уступил в гостях «Сетубалу». В 90% матчей лиссабонского клуба пробивается тотал Б(1,5).
Статистика и личные встречи
«Брага» не выигрывала в четырех последних матчах. После осечки с «Сетубалом» «Бенфика» победила в двух встречах с одинаковым счетом 3:0.
«Бенфика» обыграла «Брагу» в четырех последних поединках с общим тоталом Б(1,5).
Прогноз
«Бенфика» не станет далеко отпускать «Порту». После игры с
«Брагой» копилка лиссабонцев пополнится тремя очками. Вместе с этим будет
пробит общий тотал 1,5 гола.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Брага – 4,80
Ничья – 3,45
Бенфика – 1,66
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