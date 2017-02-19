Футбол. Франция. Лига 1. 26 тур. Монпелье – Сент-Этьен

19 февраля 2017, 19:00 МСК

«Монпелье»

«Монпелье» находится на одиннадцатом месте, которое, как правило, обозначает спокойную жизнь в турнирной таблице. Однако не в этом чемпионате. «Паладины» оторвались от зоны вылета лишь на четыре очка. Всего несколько неудач, и «Монпелье» может скатиться на последние позиции. Именно от этого был признан обезопасить команду Жан-Луи Гассе, назначенный на пост менеджера клуба в самом конце января. Под его руководством «паладины» выиграли два из трех матчей, обыграв «Бастию» – 2:1 и «Нанси» – 0:3, но уступив дома мощному «Монако» – 1:2.

«Сент-Этьен»

Текущая еврокубковая кампания «Сент-Этьена», похоже, завершилась. Угодив в 1/16 финала на «Манчестер Юнайтед», «зеленые» и так имели немного шансов на выход в 1/8, но после первого матча они снизились вообще к минимуму. Хет-трик Ибрагимовича обеспечил «красным дьяволам» победу 3:0, и теперь подопечным Кристофа Галтье стоит окончательно сконцентрироваться на обеспечении себе места в еврокубках уже в следующем сезоне.

Статистика и личные встречи

«Монпелье» выиграл два из трех матчей под руководством нового тренера.

«Сент-Этьен» победил в четырех из пяти предыдущих встреч в Лиге 1.

«Монпелье» является удобным соперником для «Сент-Этьена». Во всех восьми предыдущих встречах «зеленые» обыгрывали «паладинов».

Прогноз

«Монпелье» сейчас на подъеме, а «Сент-Этьен» наоборот может быть деморализованным после разгромного поражения МЮ. Да и физическое состояние команды Галтье после выезда в Англию явно будет не в лучшем состоянии. Поэтому в данном матче стоит поставить на хозяев.

Коэффициенты БК Леон:

Монпелье — 2,32

Ничья — 3,27

Сент-Этьен — 3,47

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