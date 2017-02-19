Что нужно настоящему мужчине? Чтобы его любили, ценили и уважали. И чтобы никогда не забывали поздравить с любимым праздником – Днем Защитника Отечества. Так что и мы, коллектив газеты «Москва Инфо» присоединяемся к поздравлениям: желаем всем представителям сильного пола успеха в делах, гармонии в личной жизни и тепла – в сердце!



Кстати, о мужчинах и мужественности – среди женщин уже многие десятилетия, если не столетия, не утихают споры о том, кто же он – настоящий мужчина. «Москва Инфо» попыталась найти ответ на этот сложный вопрос на страницах.

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