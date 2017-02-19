В дни проведения фестиваля «Московская Масленица» громадная ледяная фигура Масленицы украсит фестивальную площадку на Манежной площади, а 26 февраля, в заключительный день фестиваля, в ходе народных гуляний ее сожгут. Над созданием ледяной скульптуры, на которую ушло более 30 тонн чистейшего льда из озер Первоуральска, трудятся одновременно пять художников, автор скульптуры – Олег Чернышев.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 17 по 26 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». На 13 площадках в центре столицы посетителей ждут народные гуляния, спортивные соревнования, исторические реконструкции, выступления уличных театров, а также мастерклассы.

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