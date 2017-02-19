Cпорт
Прогноз. Футбол. «Милан» — «Фиорентина» 19 февраля 22:45 мск
Завершать программу очередного тура в итальянском СериАле вечером в воскресенье будут «Милан» и «Фиорентина»."
Оба клуба ведут сейчас борьбу за попадание в еврокубки.
Впереди пока россонери, но может быть «фиалки» уже в этом туре обойдут
конкурента?
Италия. Серия А. 25-й тур. «Милан» — «Фиорентина»
19 февраля 2017 года, 22-45 МСК
«Милан»
Миланцы отлично стартовали и даже пошли разговоры о возможности в кои-то веки побороться за скудетто, но сейчас игра команды Винценцо Монтеллы сникла и даже зацепиться за Лигу Чемпионов видится заданием невыполнимым. Проигрыш тройке лидеров начинается с десяти очков, до Лиги Европы не хватает четырех зачетных баллов. Последний отрезок для россонери вышел провальным — чудом вырвана победа вдевятером над «Болоньей», в концовке еле унесли ноги от «Лацио» (1:1) в последнем туре. До этого были три поражения подряд, проиграла команда Монтеллы «Сампдории», «Удинезе» и «Наполи».
«Фиорентина»
«Фиорентина», напротив, стартовала не очень хорошо и сейчас вынуждена нагонять ушедших вперед конкурентов. Сейчас флорентийцы дотянули до восьмой строчки и проигрывают «Милану» одно очко. После зимней паузы провал случился толь ко в недавнем выезде к «Роме» (0:4), обыграны «Ювентус», «Пескара», «Удинезе» и «Кьево», разделены очки с «Дженоа». Пока команде Паулу Соузы для программы-минимум на сезон – попаданию в Лигу Европы, не хватает пяти набранных очков.
Статистика и личные встречи
Матч первого круга завершился нулевой ничьей.
В последних пяти играх на «Сан-Сиро» гости набирали очки четыре раза, выиграв в трех матчах.
В 12 домашних играх сезона «Милан» набрал 23 очка (7-2-3) при разнице мячей 17:12, забивали миланцы в 9 из 12 домашних игр, пропускали в семи случаях.
«Фиорентина» в гостях забивала в 10 из 12 матчей, пропускала в девяти матчах.
Прогноз
На наш взгляд шансы команд совершенно равны, «Милан» в последних матчах смотрелся бледно во всех линиях, да и группа травмированных у Монтеллы достаточно обширная. Считаем, что шансы у «фиалок», которые робостью в гостях не отличаются, однозначно будут. Пропускает «Милан» много, так что шансов на обмен голами много, к тому же в Милане в последние годы флорентийцы забивали нередко. Вслед за этим, скорее всего, не устоит и предлагаемый тотал.
Коэффициенты БК Леон:
Милан – 2,22
Ничья – 3,57
Фиорентина – 3,42
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.