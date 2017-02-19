Оба клуба ведут сейчас борьбу за попадание в еврокубки. Впереди пока россонери, но может быть «фиалки» уже в этом туре обойдут конкурента?



Италия. Серия А. 25-й тур. «Милан» — «Фиорентина»

19 февраля 2017 года, 22-45 МСК

«Милан»

Миланцы отлично стартовали и даже пошли разговоры о возможности в кои-то веки побороться за скудетто, но сейчас игра команды Винценцо Монтеллы сникла и даже зацепиться за Лигу Чемпионов видится заданием невыполнимым. Проигрыш тройке лидеров начинается с десяти очков, до Лиги Европы не хватает четырех зачетных баллов. Последний отрезок для россонери вышел провальным — чудом вырвана победа вдевятером над «Болоньей», в концовке еле унесли ноги от «Лацио» (1:1) в последнем туре. До этого были три поражения подряд, проиграла команда Монтеллы «Сампдории», «Удинезе» и «Наполи».

«Фиорентина»

«Фиорентина», напротив, стартовала не очень хорошо и сейчас вынуждена нагонять ушедших вперед конкурентов. Сейчас флорентийцы дотянули до восьмой строчки и проигрывают «Милану» одно очко. После зимней паузы провал случился толь ко в недавнем выезде к «Роме» (0:4), обыграны «Ювентус», «Пескара», «Удинезе» и «Кьево», разделены очки с «Дженоа». Пока команде Паулу Соузы для программы-минимум на сезон – попаданию в Лигу Европы, не хватает пяти набранных очков.

Статистика и личные встречи

Матч первого круга завершился нулевой ничьей.

В последних пяти играх на «Сан-Сиро» гости набирали очки четыре раза, выиграв в трех матчах.

В 12 домашних играх сезона «Милан» набрал 23 очка (7-2-3) при разнице мячей 17:12, забивали миланцы в 9 из 12 домашних игр, пропускали в семи случаях.

«Фиорентина» в гостях забивала в 10 из 12 матчей, пропускала в девяти матчах.

Прогноз

На наш взгляд шансы команд совершенно равны, «Милан» в последних матчах смотрелся бледно во всех линиях, да и группа травмированных у Монтеллы достаточно обширная. Считаем, что шансы у «фиалок», которые робостью в гостях не отличаются, однозначно будут. Пропускает «Милан» много, так что шансов на обмен голами много, к тому же в Милане в последние годы флорентийцы забивали нередко. Вслед за этим, скорее всего, не устоит и предлагаемый тотал.

Коэффициенты БК Леон:

Милан – 2,22

Ничья – 3,57

Фиорентина – 3,42

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