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Прогноз. Футбол. Суперэкспресс на 19 февраля
Предлагаем Вашему вниманию вариант для ставки, полностью
составленный из поединков игрового дня, который вы можете сделать в БК 1ХСтавка
виде экспресса.
Экспресс на 19 февраля
2017-02-18 17:00
1. Футбол, Италия, Серия А, начало матча 17:00
Кьево – Наполи: тотал больше 2.5, кф 1,80
«Наполи» проводит сезон результативно, практически не теряя очков в матчах с командами из нижней части турнирной таблице. Хотя «Кьево», возможно, не самая результативная команда чемпионата, но гол дома может забить вполне.
2. Футбол, Италия, Серия А, начало матча 17:00
Сампдория – Кальяри: тотал больше 2.5, кф 1,78
«Сампдория» достаточно результативная команда. Генуэзцы забивают сами и дают это сделать соперникам. Тоже самое можно сказать и о «Кальяри».
3. Футбол, Италия, Серия А, начало матча 17:00
Удинезе — Сассуоло: обе забьют, кф 1,76
«Удинезе» не пропускал только от аутсайдеров дома. У «Сассуоло» лазарет опустел, команда начала забивать. Считаем, что обменяются голами.
4. Футбол, Германия, Бундеслига, начало матча 17:30
Боруссия М — Лейпциг: победа Боруссии с форой (0), кф 1,89
«Боруссия» после смены тренера одержала три победы кряду. «Лейпциг», похоже, поплыл. Почему бы Гладбаху не взять три очка, даже в первом круге была ничья 1:1, когда «жеребцы» выглядели слабо.
5. Футбол, Испания, Примера, начало матча 19:15
Валенсия — Атлетик: тотал больше 2.5, кф 1,98
Статистика показывает, что команды и забивают, и пропускают часто, и, наверное, логично было бы предложить, что голов в матче будет больше двух.
6. Футбол, Италия, Серия А, начало матча 17:00
Рома – Торино: победа Ромы, кф 1,42
«Торино» сейчас не та команда, которая может прервать 14-матчевую победную серию «Ромы». Поэтому, ставим на хозяев.
7. Футбол, Франция, Лига 1, начало матча 19:00
Лион – Дижон: тотал меньше 3.5, кф 1,72
«лион» против аутсайдеров играл не очень результативно и лишь раз забивал больше 3 голов. К тому же, матч пропустят ряд ключевых игроков. Поэтому, много голов не будет.
8. Футбол, Испания, Примера, начало матча 20:30
Сельта – Осасуна: победа Сельты, кф 1,74
Вряд ли гостям удастся выиграть в матче, однако и в обороне они отсиживаться не будут. Даже ничейный результат для «Осасуны» будет слабым утешением. В тоже время и «Сельте», чтобы не выпасть из числа претендентов на еврокубки, тоже нужно выигрывать поединок.
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