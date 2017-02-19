Италия. Серия А. 25-й тур. «Сампдория» — «Кальяри»

19 февраля 2017 года, 17-00 МСК

«Сампдория»

В последних матчах «Сампдория» смогла резко ускориться и уже сейчас добралась до десятого места. Помогли клубу три победы подряд – сначала успешным стал бой против «Ромы» (3:2), а следом обыграны «Милан» и «Болонья» (3:1), причем все три мяча «болонкам» были забиты после 80-й минуты. До зоны еврокубков «Дории», конечно же, далеко – не хватает 12 очков, но от группы аутсайдеров отрыв уже составляет 19 очков.

«Кальяри»

Сардинийцы также пока могут чувствовать себя комфортно – до тройки аутсайдеров есть 13 очков запаса, но в последних турах игра «Кальяри» расклеилась — за четыре тура было добыто только очко в ничейном поединке против «Болоньи» (1:1), проиграны поединки с «Ромой», «Аталантой» и «Ювентусом». Эта неудачная серия игр с лидерами отбросила островитян на 15-е место в таблице.

Статистика и личные встречи

«Сампдория» не проигрывает дома четыре матча подряд – две победы и две ничьи, сначала сезона набрано 24 очка (7-3-2) при разнице мячей 18:11.

«Кальяри» в гостях не слишком хорош – всего 4 очка (1-1-10) и разница 7:27, проиграны подряд четыре выездных матча.

В первом круге сильнее был «Кальяри», в Кубке Италии «Дория» ответила домашней победой 3:0, в Генуе на счету хозяев три победы подряд.

Прогноз

В Генуе «Сампдорию» традиционно трудно обыграть, скорее всего и «Кальяри» останется в этот раз без набранных очков. В конце ноября в Кубке преимущество генуэзцев было подавляющим, с тех пор «Дория» еще прибавила, тогда как результаты островитян хороши только дома. Считаем, что три очка останутся за командой Марко Джампаоло.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сампдория – 1,74

Ничья – 4,04

Кальяри – 5,30

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