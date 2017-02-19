А что именно будет построено на этом участке – власти пока не решили, вначале необходимо подготовить площадку. Напомним – недостроенная Ховринсквя больница пользуется среди москвичей очень дурной славой: народная молва приписывает объекту негативную мистическую силу, по непроверенным данным – в девяностых, пока долгострой не взяли под усиленную охрану, здесь проводили мистические обряды различные незаконные объединения. Впрочем, это только слухи.

Тем более, что ковшу столичного бульдозера никакая нечистая сила не страшна.



«Демонтаж Ховринской больницы будет проведен за счет городских средств. Сколько будет стоить разборка, когда она начнется – это зависит от проектных решений. Демонтаж начнется, когда мы подготовим площадку. Дальше будем решать, что с ней делать.

Но, скорее всего, застройщиком будет сам город. Ховринская больница сейчас – это конструктивно непригодный ни для чего долгострой», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра добавил, что в этом районе уже решена транспортная проблема.



«Во-первых, в этом году открывается одноименная станция метро «Ховрино», во-вторых, там пройдет участок Северо-Восточной хорды», – заключил Марат Хуснуллин.

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