Центры «Мои Документы» Москвы на основе данных за IV квартал прошлого года обновили графики средней загрузки по дням недели и часам, особо выделив «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены. С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита.



Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои Документы» и на сайте www.md.mos.ru в разделе «Медиа». Напомним, на этом сайте также опубликованы более 100 интерактивных инструкций с полезной информацией о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.

Сейчас в столице 127 центров госуслуг. Ежедневно в центры приходят более 70 тысяч человек. Работают столичные центры «Мои Документы» в ритме мегаполиса – с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – всего 3 минуты. При этом только 1 из 2000 посетителей ждет более положенных 15 минут. И чтобы сделать ожидание комфортнее, в центрах госуслуг таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе.

Популярность центров «Мои Документы» растет с каждым годом. Сейчас они предоставляют более 170 госуслуг и существенно экономят время москвичей. Если в 2015 году в центры обратилось около 21,3 миллиона человек, то в прошлом – уже 22,7 миллиона!

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