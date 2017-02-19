ИМЕНИННИК НЕДЕЛИ

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну из суббот февраля.



Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией, который означает, что во всем мире охота на китов и торговля китовым мясом запрещены. В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых занесены в Красную книгу.

Специалисты Мосприроды подготовили лекцию об истории и традициях этого Дня. Слушатели узнают о важности сохранения морских млекопитающих, посмотрят документальный фильм о синих китах и кашалотах. В конце занятия детей и школьников ждет практическая часть: каждому будет предложено нарисовать плакат со своим китом, увеличив тем самым их популяцию хотя бы в своих художественных фантазиях.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Кузьминская, д. 10,стр. 1. Участие в мероприятии – строго по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту:kuzeco@yandex.ru.

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