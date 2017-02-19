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Московская жизнь
Увидеть себя на эскалаторе
Перед эскалаторами в метро начали устанавливать экраны с информацией о расположении пассажиров на эскалаторе."
ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ
На экране показывается информация о необходимом расположении пассажиров на ступенях: занимать обе стороны эскалатора или правую сторону, а проходить слева. Информационные экраны установили на нескольких станциях в рамках пилотного проекта. Одним из первых появился экран на станции метро «Киевская». Это решение позволяет разгрузить пассажиропоток перед эскалатором – пассажиры смогут заранее понять, какую позицию им занять.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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