ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

На экране показывается информация о необходимом расположении пассажиров на ступенях: занимать обе стороны эскалатора или правую сторону, а проходить слева. Информационные экраны установили на нескольких станциях в рамках пилотного проекта. Одним из первых появился экран на станции метро «Киевская». Это решение позволяет разгрузить пассажиропоток перед эскалатором – пассажиры смогут заранее понять, какую позицию им занять.

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