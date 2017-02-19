МУЗЫКА НЕДЕЛИ

Живые прослушивания, в ходе которых проводился отбор новых участников проекта «Музыка в метро», завершены. Среди сотен кандидатов были определены 200 лучших солистов и групп. Свежая волна исполнителей ждёт пассажиров московского метро уже в начале весны.

В течение четырёх дней, с 7 по 10 февраля, в Центре профориентации Московского метрополитена проходили живые прослушивания музыкантов, желавших стать полноценными исполнителями проекта «Музыка в метро».

На первом этапе конкурсного отбора было получено более 1000 заявок на участие в совместном проекте Департамента транспорта и Московского метрополитена. Организатором онлайн-отбора и живых прослушиваний выступил Московский продюсерский центр.

Члены жюри отметили качество и неординарность выступлений музыкантов. Множество разнообразных инструментов, от ханга до вилкофона, мощный вокал и яркие номера – всё это было продемонстрировано в ходе прослушиваний.

Новые исполнители проекта «Музыка в метро» подарят пассажирам действительно интересную музыку.

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