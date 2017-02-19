Предполагается, что каждый человек с отметкой «муж.» в паспорте, случись что, может подставить сильное мужское плечо и защитить от всех невзгод. А как же постоянные женские разговоры о том, что, дескать, настоящие мужчины извелись? Тем не менее все эти «ненастоящие» мужчины и по сей день успешно кормят семьи, вместе с женами поднимают на ноги детей... Может, набившие оскомину сентенции про то, что настоящих мужчин не осталось, все же не так уж и справедливы? И вообще – а кто он такой, настоящий мужчина? Какими качествами должен обладать (в глазах женщин, конечно) и как его можно разглядеть (все теми же женскими глазами)? Об этом – спецпроект «Москвы Инфо».

Настоящий полковник

Каким представляют настоящего мужчину женщины? Что они понимают под этим расхожим выражением? Давайте разберемся для начала, кто это такой – настоящий мужчина, а потом подумаем, что нужно для того, чтобы им стать.

Настоящий мужчина – это тот, кто обладает мужеством.

А что такое мужество в современном понимании? Наверное, большинство женщин скажет, что это сила, ответственность, решительность и воля. И, скорее всего, будут правы.

В идеале, мужчине принадлежит ведущая роль в отношениях с женщиной. Мужчина – традиционно глава семьи, и последнее слово всегда за ним.



Он, мужчина, не уклоняется от принятия важных решений и несет ответственность за их последствия. Многие представители сильного пола скажут: я, мол, деньги зарабатываю, а дома пусть все жена решает, ей виднее. И это совершенно неправильно. В настоящей, крепкой и дружной семье все решения принимаются сообща, прислушиваются к мнению друг друга.

И мужчина, пользуясь привилегией сказать решающее слово, должен понимать свою ответственность, не должен оставаться слепым и глухим к чувствам и желаниям своих родных.

А как же материальная составляющая, спросите вы? Разве настоящий мужчина – это не тот, кто в состоянии обеспечить и себя, и свою семью? Непре-

менно. Или хотя бы тот, кто к этому стремится, делает все возможное для того, чтобы если не сейчас, то в будущем твердо стоять на ногах, быть опорой для

своих близких, в том числе и в материальном плане.

Настоящий мужчина всегда понимает, что женщине порой хочется побыть слабой, укрыться за мужской спиной от невзгод, проблем и забот. В том числе

укрыться от необходимости заботиться о хлебе насущном и о «поддержании огня в очаге».

Давать своей женщине возможность хотя бы иногда побыть слабой – непременное качество настоящего мужчины.

Как глава семьи, настоящий мужчина заботится и о своей второй половинке, и о родителях, и о детях.

А с кого же брать пример подрастающим мужчинам, чтобы стать тем самым настоящим, нет, не мужиком, и именно мужчиной? Ведь часто мамы растят мальчиков в одиночку, в детском саду воспитатели – женщины, в школе учителя – женщины… У кого мальчикам научиться чисто мужскому поведению, чтобы стать сильными, решительными и ответственными? Наверняка, если посмотреть на ближайшее окружение такой семьи, настоящие мужчины, те, с кого можно брать пример, найдутся. Пусть это будет дядя или дедушка, тренер в спортивной секции или отец лучшего друга.

Всегда можно найти достойный пример и образец для подражания, было бы желание. А желание обязательно появится, ведь стать лучше мужчины стремятся ради женщин, а значит, женщинам нужно любить и ценить настоящих мужчин, дорожить отношениями с ними.

Разглядеть судьбу

Выбор спутника жизни – ответственное задание. От того, насколько успешно удастся выявить все положительные и отрицательные черты характера будущего возлюбленного, зависит и счастье в семейной жизни. Дабы симпатия к новому ухажеру не осталась таковой, а переросла в крепкое чувство, понадобится время. Пауза в отношениях, когда женщина занимает выжидающую позицию, – это своего рода защитный механизм от коварного мужского вероломства. Никогда не нужно торопить действительность, лучше использовать время «тишины» в отношениях для детального изучения потенциального поклонника.

Изначально целесообразно изучить психологический настрой нового знакомого. Существуют определенные признаки, которые обязательно должны вызвать настороженность. В первую очередь, это нездоровое стремление к превосходству. Это присуще тем мужчинам, которые никогда не прислушаются к мнению своей второй половинки, а это грозит в будущем конфликтами в семье. Во-вторых, женщину должно насторожить, когда ее ухажер проявляет жестокость в отношении слабых, а также необоснованная конфликтность по каждому пустяку.

В-третьих, если у мужчины отсутствуют какие-либо увлечения или стремление к самореализации, то такой человек абсолютно бесперспективен в плане личностного роста, а со временем однообразие в отношениях может порядком наскучить. Такие тревожные «симптомы» можно обнаружить у многих мужчин.



Однако проявление даже одного из вышеперечисленных признаков – серьезный повод поразмыслить, а нужно ли развивать такие отношения в нечто большее.

Многие представительницы прекрасного пола нередко предпочитают доверять своему сердцу, не желая вдаваться в такие сложности изучения будущего мужа. Однако в этом и кроется главная ошибка, которая приводит к скорым разрывам и душевным травмам. Оценка личностных качеств мужчины – это не просто красивые слова.

Это залог семейного благополучия. Очень важно обнаружить в поклоннике какие-то черты, которые будут вызывать восхищение и уверенность. Не нужно ориентироваться на навязанные подругами стереотипы, ведь у каждой женщины всегда имеются личные представления о будущем муже. Даже если новый знакомый далек от идеала, можно постараться найти в его действиях скрытый потенциал, который и послужит опорным пунктом при принятии ответственного решения.

Как распознать?





Существует укоренившийся еще в древности перечень «жизненноважных» качеств достойного избранника. По мнению девушек, истинный завоеватель женского сердца должен быть покладистым, мягким, надежным и решительным. Однако эти качества присущи, наверное, лишь принцу на белом коне. В реальности такого суженого встретить – это редкость. А вот ложные представления о настоящем мужчине нередко могут привести к разочарованию. Лучше всего о мужчине смогут поведать конкретные его поступки. Не романтические и героические, а просто мужские поступки – бытовая помощь по житейским вопросам, регулярная, а не на фоне одного порыва.







К примеру, нужно обращать внимание на разные «мелочи». Проявляет ли ухажер заботу и внимание в бытовых ситуациях? Согласится ли он отвезти вашу маму в поликлинику? Подает ли ваш избранник руку при выходе из транспорта вам и, например, следующей за вами пожилой женщине? Один мужчина с глупой улыбкой тащит через весь город огромного плюшевого медведя для любимой – медведя, который потом будет собирать пыль у вас в углу дивана. А другой полностью избавит свою девушку от хлопот по подготовке машины к зиме: и шины зимние поставит, и свечи поменяет. Да, не так романтично. Но толку много больше.

Реальных ситуаций, в которых можно понаблюдать за своим мужчиной, существует великое множество. Не нужно для суждения об избраннике использовать совместное обсуждение житейских историй. Поступки человека определяют его характер. А время мирных бесед о совместном будущем наступит позже, после того как вы убедитесь в серьезности намерений своего мужчины.

Подарки для любимых

23 февраля. Это больше, чем День защитника Отечества. Этот праздник отмечают в школах и детсадах, в семье и на работе. Что подарить своему парню, мужу, отцу, брату, шефу в такой день? Хочется, чтобы подарок обрадовал, но не разорил. Но есть вещи совершенно не подходящие для этой цели.

• Не дарите мужу в День защитника Отечества носки и трусы. Это его расстроит.

• Не дарите дезодорант и пену для бритья. Это обидно.

• Не используйте в качестве подарка наборы инструментов. Как бы вам ни казалось, что именно этого ему не хватает.

• Не дарите мужу в День защитника Отечества цветы. Хотя флористы утверждают, что это уместно. Мужчины так не считают.



Выбор подходящего подарка зависит от пристрастия мужчины. Будьте внимательны, учтите характер его деятельности. Подарок может быть недорогим, но очень удачным. Мужчины не всегда знакомы с полным спектром новых гаджетов, используемых в разных областях. Что-нибудь новенькое их очень порадует.

Бизнесмену подарите качественный коньяк в красивой подарочной упаковке. Он правильно оценит кожаные аксессуары известного производителя: портмоне, кошелек, визитницу. Стильный офисный набор украсит его рабочий стол. Здесь также пригодится эффектная фоторамка с флешкой.



Компьютерщику согреет душу новая беспроводная мышь или клавиатура. Коврик для мыши, салфетки для экрана также будут кстати. Хороший подарок – внешний накопитель.



Автолюбитель всегда рад безделушкам, имеющим отношение к миру автомобилей. Его одинаково порадует хороший освежитель воздуха и оригинальная подушка, подходящая для его машины. Отличная вещь для автомобиля – видеорегистратор. Кофеварка, работающая от прикуривателя, будет в долгой дороге согревать вашего любимого.

Любителю туризма подойдет принадлежность для похода: удобная палатка, добротный спальник, качественный рюкзак.



Рыбак будет рад новому набору блесен, спиннингу, удилищу, фонарику. Покупать такие подарки необходимо в специализированных магазинах, советоваться с опытными консультантами.



Многие охотники мечтают о специальных охотничьих комбинезонах. Они бывают разной окраски в зависимости от времени года и местности. Мир охоты требует специальной обуви, москитных сеток, особенных головных уборов.



Праздничный день гурмана может начаться вкусным завтраком в постели. Романтический ужин – неплохое завершение для мужского праздника. В меню может быть все самое любимое или новое, неожиданное. Украсьте пирожные кремом в виде звезд на погонах.

Подарок спортсмену зависит от спорта, которым он увлекается. Выбор огромен. Подарком может быть волейбольный или футбольный мяч. Теннисная ракетка с набором теннисных мячей. Спортивная сумка. Специальные очки для плавания.

Любителю бани никогда не помешает особенное душистое мыло, ароматные добавки, настоящая натуральная мочалка. Пригодится свежий чудесный веник. Пообещайте отхлестать его им в парилке.

Любитель путешествовать оценит дорожный набор, удобный рюкзак с множеством карманов, новую модель наушников. Ручная кладь сейчас должна иметь определенные размеры, которые проверяются в аэропорту. Предложите своему путешественнику использовать в поездке подходящую дорожную сумку.



Представители сильной половины человечества любят получать подарки!

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