Культура
Книжные новинки от «ЭКСМО»
Откровенный и увлекательный рассказ практикующего хирурга Алексея Виленского читается на одном дыхании и вызывает немало вопросов."
Алексей Виленский
«Интерны и хирурги бывшими не бывают»
Откровенный и увлекательный рассказ практикующего хирурга Алексея Виленского читается на одном дыхании и вызывает немало вопросов. На которые, впрочем, автор готов дать ответы.
• Стоит ли лечиться «по знакомству»?
• Как довериться хирургу?
• Всегда ли правильно хранить врачебную тайну?
• Какое качество пациента самое важное для его выздоровления?
Сату Гажярдо
«Между процедурами. Записки слишком занятой медсестры»
Профессия медсестры – одна из самых благородных, но и самых тяжелых. Поэтому без юмора там – никуда! Книга написана живым языком, без сложных медицинских терминов и специфических названий.
Пусть дело и происходит в Испании, в заметках медсестры Сату многие ее российские коллеги без труда узнают себя. А люди, далекие от медицины, с интересом заглянут в эту приоткрытую дверь.
25 рассказов медсестры из Испании – это заметки блогера, обладающего бесспорным литературным даром, наблюдательностью и острым языком. Без улыбки читать эту книгу невозможно! И это настоящий талант – так живо и остроумно рассказать о такой тяжелой профессии.
Гленнон Дойл Мелтон
«Воин любви»
В редакции Эксмо Non-fiction, впервые на русском языке, выходит книга Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви». Откровенная, трогательная, порой шокирующая автобиографическая история Гленнон о ее непростом пути к избавлению – от собственных страхов и комплексов, от навязываемых обществом стереотипов, от пищевой и алкогольной зависимости, от одиночества среди людей. О ее пути к новому свободному «я» и к жизни, в которой она позволила себе быть самой собой – заслуживающей любви и уважения.
Олег Гор
«Просветленные не берут кредитов»
Олег Гор, автор книги, нашел в маленьком буддийском монастыре на севере Таиланда то, что помогло ему преобразить свою жизнь и избавиться от неуверенности, стресса, тревог и гнева. В своих книгах он делится опытом, увлекательно, интересно, а порой смешно рассказывая о непростом пути к обретению истины и общении с «неправильным» монахом братом Поном. Его новое произведение «Просветленные не берут кредитов» посвящено двухмесячному путешествию автора вместе со строгим Учителем, в котором писателю предстояло без документов, денег, планов и в полном молчании познать жизнь в дороге.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.