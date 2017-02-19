Алексей Виленский

«Интерны и хирурги бывшими не бывают»







Откровенный и увлекательный рассказ практикующего хирурга Алексея Виленского читается на одном дыхании и вызывает немало вопросов. На которые, впрочем, автор готов дать ответы.

• Стоит ли лечиться «по знакомству»?

• Как довериться хирургу?

• Всегда ли правильно хранить врачебную тайну?

• Какое качество пациента самое важное для его выздоровления?

Сату Гажярдо

«Между процедурами. Записки слишком занятой медсестры»







Профессия медсестры – одна из самых благородных, но и самых тяжелых. Поэтому без юмора там – никуда! Книга написана живым языком, без сложных медицинских терминов и специфических названий.

Пусть дело и происходит в Испании, в заметках медсестры Сату многие ее российские коллеги без труда узнают себя. А люди, далекие от медицины, с интересом заглянут в эту приоткрытую дверь.

25 рассказов медсестры из Испании – это заметки блогера, обладающего бесспорным литературным даром, наблюдательностью и острым языком. Без улыбки читать эту книгу невозможно! И это настоящий талант – так живо и остроумно рассказать о такой тяжелой профессии.

Гленнон Дойл Мелтон

«Воин любви»







В редакции Эксмо Non-fiction, впервые на русском языке, выходит книга Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви». Откровенная, трогательная, порой шокирующая автобиографическая история Гленнон о ее непростом пути к избавлению – от собственных страхов и комплексов, от навязываемых обществом стереотипов, от пищевой и алкогольной зависимости, от одиночества среди людей. О ее пути к новому свободному «я» и к жизни, в которой она позволила себе быть самой собой – заслуживающей любви и уважения.

Олег Гор

«Просветленные не берут кредитов»







Олег Гор, автор книги, нашел в маленьком буддийском монастыре на севере Таиланда то, что помогло ему преобразить свою жизнь и избавиться от неуверенности, стресса, тревог и гнева. В своих книгах он делится опытом, увлекательно, интересно, а порой смешно рассказывая о непростом пути к обретению истины и общении с «неправильным» монахом братом Поном. Его новое произведение «Просветленные не берут кредитов» посвящено двухмесячному путешествию автора вместе со строгим Учителем, в котором писателю предстояло без документов, денег, планов и в полном молчании познать жизнь в дороге.

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