Комментарии:

Юльчик Папко

Настоящий мужчина никогда не изменяет. У него нет времени искать новых женщин, потому что он занят поиском новых способов любить одну-единственную

Yelena Biryukova

Израильтянин в 300-х метрах от вершины Эвереста повернул обратно, чтобы спасти турецкого альпиниста. Так поступает настоящий мужчина. Слава Богу Авраама, Исаака, Иакова за такого Израильтянина!

Viktor Homenkov

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА: даёт внимание и заботу, не требуя ничего взамен, – не ищет корысти: «Что мне за это будет?»



Для него главное – дать. Мужчина не считает: «Сейчас твоя очередь, потом моя очередь». Потому что он понимает, что если он будет давать внимание и заботу, он автоматически получит заботу.

Мы даже не знаем, что такое внимание. Когда ты в последний раз замечал причёски и одежду девушек, костюм и галстук соседа, когда

ты в последний раз давал человеку внимание, давал понять, что ты его заметил?

Но настоящий мужчина искренне интересуется людьми вокруг него: «Привет! Как твои дела?» Потому что мы не умеем давать внимание. Когда ты в последний раз интересовался здоровьем жены и детей своего соседа? Давать внимание и заботу – это восполнять нужды людей, интересоваться ими. Но эгоист ждет, чтобы только его нужды восполнялись. Сначала нужно думать о другом, нежели о себе.



Zhanar Suleimenova

Настоящий мужчина:

– следит за личной гигиеной, носит чистую одежду и хорошо пахнет. – занимается спортом и физическими нагрузками для поддержания здоровья и мужественной фигуры. Ведь у нас (женщин) тоже есть глаза!

– подбирает костюм соответственно мероприятию.

Знаком с понятием «дресскод» и, выходя «в люди», понимает, что там действительно будут люди!

– развивается как личность.

Интеллектуальные способности и трудовые навыки – это главные составляющие успеха настоящего мужчины.

– помнит про хорошие манеры. Знает из собственного опыта, что такое дружба, ответственность, честь, верность и благородство.

– доказывает, что он подлинный мужчина, своим ежедневным поведением и поступками.

Ясноглазка

Если задаться целью увидеть эти качества в мужчине – то обязательно увидите! А если смотреть со скепсисом – то, конечно же, нет!

А так... у всех всё одновременно имеется – 100 в одном!:))) Ложь и правда, страх и самоотречение...

JohnJohn

Настоящий мужчина – тот, кто готов жертвовать собой ради близких...

Своим личным временем, интересами, деньгами, в конце концов...

Тот, кто готов «давать»...

Поддерживать... ЛЮБИТЬ...

А наличие мускулов и бороды – вторичные признаки...

Леся Libra

Настоящий мужчина – это человек, который точно знает, чего он хочет, и знает, как этого достичь. Он не будет по пустякам дергать мать или жену, чтобы его направили. Он сильный, смелый, заботливый. За его плечом можно укрыться от опасности, и он не струсит, глядя на эту опасность. Это тот, кто способен указать женщине, что ей делать и чего она хочет (а то мы, женщины, точно не знаем, чего хотим).



Это человек, способный уважать женщину, а не потакать её слабостям. И, конечно же, он уважает себя и его уважают другие.



Вот, почитала свой ответ, и что же это получается? Я – настоящий мужчина :)

IrsenS

Я не знаю, не встречала или мне не встретился, но очень бы хотелось, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной!

Я с детства разочаровалась в мужчинах (папочка постарался) и росла мужененавистницей, т.к. примеров настоящего мужчины не было и идеал я не искала!



Vika

Женщина будет определять настоящего мужчину сквозь призму отношения к ней (пусть и потенциального)



Мужчина охарактеризует настоящего мужчину, не опираясь на отношение мужчины к женщине, но(!) исходя из своих жизненных взглядов. Кто-то вспомнит «Домострой», а кому-то будет ближе матриархат (примитивненько, но, ассоциативный ряд сможете выстроить, я думаю). Поэтому охарактеризовать настоящего мужчину – это охарактеризовать свою проекцию на этот мир: каждый будет субъективен и акцентировать будет именно на том, что актуальнее для него(неё).



Поступите проще): если о Вас уже кто-то когда-то, хоть раз в жизни сказал, что Вы – настоящий мужчина, не сомневайтесь: так и есть!

svetelena

В моем понимании настоящий мужчина – тот, с которым чувствуешь себя настоящей женщиной, на которого можно опереться в трудную минуту, с которым можно позволить себе быть слабой, еще это надежный и не бросающий слов на ветер человек(мужик сказал – мужик сделал).

Майя

В моём понимании настоящий мужчина – это тот, кто помнит и ценит свою мать, потому что она у него одна. Это тот,кто ни при каких обстоятельствах не изменит своей жене, потому что это очень больно. Настоящий мужчина всегда заботится о своих детях.



kitten

У каждой женщины свое представление о семье и, соответственно, о мужчине. Если по поводку заработка, то могу ответить, что заработок действительно немаловажен в семье. Нужно кушать каждый день, оплачивать расходы и т. п.

Настоящий мужчина

в моем понимании – это достаточно здравомыслящий человек, адекватный, умеет принимать решения, способен выслушивать советы женщины, помогает по хозяйству, имеет работу (пусть не высокооплачиваемую), умеет строить, изобретать, творить (достаточно одного качества), честный, не создает проблемы и многое другое.

vaha1311

Настоящий мужчина – это тот, который держит свое слово, уважает старших, не обижает младших. Особенно почитает своих родителей и родителей жены. Любит свою семью. Заботится о семье. Это человек, который знает, чего он в этой жизни хочет и как достичь поставленной жизненной цели. За его спиной семья чувствует себя защищенной от всего плохого. Это человек, который уважает себя и делает все возможное, чтобы его уважали другие.

BestFriend

Настоящий мужчина утверждается в мире и поддерживает уважение к себе за счет преодоления своих недостатков и совершенствуя свои навыки, а не за счет унижения других, более слабых. Поддерживает тех, кто в нем нуждается.

Он может быть не всегда уверен в себе, но делает все, от него зависящее, не опускает руки. Он остается верен своим принципам, даже если не получает одобрения окружающих. Он честен и верен.

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