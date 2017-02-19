Городские власти отмечают – проект востребован среди горожан, поэтому необходимо создавать новые точки велопроката.330 пунктов проката действуют сегодня в Москве. Для горожан доступно до 3,1 тыс велосипедов, в том числе – с электроприводом. До 2019 года в Москве будет ежегодно добавляться по 50 станций и по 500 велосипедов. На расширение сети велопроката город ежегодно будет выделять порядка 200 млн рублей.

Вместе с тем, еще раньше городские власти неоднократно заявляли о том, что велосипед в столице постепенно становится полноценным видом городского транспорта.

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