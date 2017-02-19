версия для печати

Московская жизнь

В столице появится храм Саавы Сторожевского

В столице появится храм Саавы Сторожевского

19 февраля 2017г., 23:09

В следующем году в Восточном округе планируется открыть новую церковь в честь святого Преподобного Саввы Сторожевского.

"

Храм возводится на площади Викторио Кодовильи, церковь будет рассчитана на 1000 прихожан.

После завершения работ сюда привезут из Звенигородского монастыря частицу мощей чудотворца. Церковь станет одной из самых больших в столице.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   