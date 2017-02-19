Храм возводится на площади Викторио Кодовильи, церковь будет рассчитана на 1000 прихожан.

После завершения работ сюда привезут из Звенигородского монастыря частицу мощей чудотворца. Церковь станет одной из самых больших в столице.

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