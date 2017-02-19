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Московская жизнь
В столице появится храм Саавы Сторожевского
В следующем году в Восточном округе планируется открыть новую церковь в честь святого Преподобного Саввы Сторожевского."
Храм возводится на площади Викторио Кодовильи, церковь будет рассчитана на 1000 прихожан.
После завершения работ сюда привезут из Звенигородского монастыря частицу мощей чудотворца. Церковь станет одной из самых больших в столице.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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