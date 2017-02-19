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Бесплатные парковки в праздники
Парковки на улицах Москвы с 23 по 26 февраля будут бесплатными, исключения составят плоскостные парковки со шлагбаумами."
Напомним, что парковка на городских улицах бесплатна по воскресеньям и праздничным выходным дням.
И еще – с 15 февраля 2017 года в Москве изменились тарифы на городских плоскостных парковках со шлагбаумами. Цена стала дифференцированной и варьируется в зависимости от территориального расположения парковки и времени суток. Будьте внимательны!какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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