Напомним, что парковка на городских улицах бесплатна по воскресеньям и праздничным выходным дням.

И еще – с 15 февраля 2017 года в Москве изменились тарифы на городских плоскостных парковках со шлагбаумами. Цена стала дифференцированной и варьируется в зависимости от территориального расположения парковки и времени суток. Будьте внимательны!

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