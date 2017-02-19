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Авто

Бесплатные парковки в праздники

Бесплатные парковки в праздники

19 февраля 2017г., 23:20

Парковки на улицах Москвы с 23 по 26 февраля будут бесплатными, исключения составят плоскостные парковки со шлагбаумами.

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Напомним, что парковка на городских улицах бесплатна по воскресеньям и праздничным выходным дням.

И еще – с 15 февраля 2017 года в Москве изменились тарифы на городских плоскостных парковках со шлагбаумами. Цена стала дифференцированной и варьируется в зависимости от территориального расположения парковки и времени суток. Будьте внимательны!

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