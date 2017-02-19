Здесь интересно

Вход на катки в этот вечер будет бесплатным, в программе – DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов. Эта акция продолжает серию ночных мероприятий Департамента культуры города Москвы, таких как «Ночь в музее», «Ночь искусств», Библионочь, «Ночь в театре» и «Ночь музыки».

Темой «Ночи на катке» этого года стал «Калейдоскоп»: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет. Посетителям советуем соблю-

сти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе.

Акция пройдет в Парке Горького, Сокольниках, саду «Эрмитаж», Саду им.Баумана, Таганском,Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, парке Красная Пресня, Фили, 50-летия Октября, Воровского, парке имени Артема Боровика и Воронцовском.

Подробнее о программе в московских парках – на сайте «Москвы Инфо»

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