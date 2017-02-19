Парк Мира в Нагасаки – мемориал под открытым небом, посвященный тысячам японцев, погибшим в день атомного взрыва и умершим позже от болезней, вызванных радиоактивным излучением. Общее число погибших составило почти 150 тысяч человек.

Ежегодно 9 августа в парке проходит мемориальная церемония, во время которой мэр Нагасаки зачитывает Декларацию мира во всем мире. Церемония проводится у подножия статуи «Мольбы о мире» – 10-метрового монумента, созданного скульптором Сейбо Китамура. Памятник, установленный в 1955 году, представляет собой мужчину, сидящего на камне, который правой рукой указывает в небо на угрозу ядерного взрыва. Жест левой руки символизирует вечный покой. У подножия памятника всегда лежат живые цветы.

В конце 70-х годов прошлого века в парке было решено установить памятники-символы мира. Они были подарены Нагасаки городами-побратимами из разных стран. В 1985 году Советский Союз подарил японскому городу скульптуру «Мир» работы М.К. Аникушина.

Парк Мира в Нагасаки и памятники на его территории символизируют стремление к миру всех жителей Земли и своего рода обещание, что ядерный кошмар больше никогда не повторится.

Старший научный сотрудник Музея современной истории России Алексей Остроухов

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